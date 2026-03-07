Recep Taş, Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği başkanlığına adaylığını açıkladı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin kurucu üyeleri arasında yer alan ve yaklaşık 20 yıldır başkan yardımcılığı görevini yürüten Recep Taş, düzenlediği iftar programı ve basın toplantısında birlik başkanlığına adaylığını açıkladı.

2005 yılında kurulan Konya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin kurucuları arasında bulunduğunu hatırlatan Taş, uzun yıllardır üreticilerin sorunlarını yakından takip ettiklerini belirtti. Taş, “Yaklaşık 20 yıldır bu birlik içinde başkan yardımcılığı görevini yürütüyorum. Bu süre zarfında üreticilerimizin sorunlarını yakından görme, çözüm yolları üretme ve sektörümüzün gelişmesi için çalışma fırsatı buldum. Bugün sizlerin huzurunda Konya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği başkanlığına aday olduğumu açıklıyorum” dedi.

Hayvansal üretimin toplumun protein ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Taş, son yıllarda artan maliyetlerin üreticiyi zorladığını söyledi. Yerli üretimin artırılmasının hem üretici hem de tüketici açısından önemli olduğunu dile getiren Taş, özellikle yem maliyetlerinin üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik bir unsur olduğunu belirtti.

Başkan seçilmesi halinde üreticilerin maliyetlerini düşürmeye yönelik çalışmalar yapacaklarını kaydeden Taş, yem fabrikalarıyla üretici adına sözleşmeler yaparak toplu yem alımlarında üretici lehine fiyat politikaları oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Taş, üreticilerin karşılaştığı sorunların çözümü için sektör temsilcileriyle iş birliği yapılacağını, hayvan sağlığı konusunda danışmanlık hizmetleri sağlanacağını ve üreticilere yönelik eğitim seminerleri düzenleneceğini ifade etti.

Türkiye’de kırmızı et üretiminde ithalatın sık sık gündeme geldiğini belirten Taş, yerli üretimi artıracak kalıcı politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. 2010 yılında Türkiye’de yaklaşık 1 milyon 250 bin ton et tüketildiğini ve bunun 950 bin tonunun yerli üretimle karşılandığını hatırlatan Taş, o dönemde yaklaşık 300 bin tonluk açığın bulunduğunu söyledi.

Bugün ise canlı hayvan ve et ithalatının arttığını ifade eden Taş, istikrarlı üretim politikalarının uygulanmaması halinde Türkiye’nin dışa bağımlılığının daha da artabileceğini belirtti. Süt üretiminin desteklenmesinin hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu dile getiren Taş, “Ana olmadan dana olmaz, dana olmadan et olmaz. Süt üreticisini kaybedersek hayvancılık zinciri de zarar görür” dedi.

Son yıllarda hayvancılık sektöründe genç nüfusun giderek azaldığını belirten Taş, ekonomik şartlar nedeniyle birçok üreticinin sektörden çekildiğini ifade etti. Kırmızı et üreticileri birliğinde son iki yılda yaklaşık 3 bin 500 üyenin sektörden ayrıldığını belirten Taş, üreticilerin sürdürülebilir şekilde üretim yapabilmesi için maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

2025 yılında yaşanan şap hastalığının da sektörü olumsuz etkilediğini dile getiren Taş, bazı bölgelerde hayvan kayıpları yaşandığını ve süt üretiminde düşüş görüldüğünü ifade etti.

Taş, konuşmasının sonunda üreticilerin daha güçlü ve sürdürülebilir bir üretim yapısına kavuşması için çalışacaklarını belirterek, “Ben ve yönetim ekibim sahip olduğumuz bilgi ve tecrübe ile üretici kardeşlerimize daha iyi hizmet etmek için bu göreve talibiz” dedi.