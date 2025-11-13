Reed Türkiye, İzmir ofisinin 10. yılını kutladı

İZMİR / EKONOMİ

İngiltere merkezli işe alım ve danışmanlık firması Reed, Ege Bölgesi’nin merkez ofisi olan İzmir Ofisi’nin 10. kuruluş yılını SwissOtel Büyük Efes’te düzenlenen resepsiyonla kutladı. Etkinliğe Reed Global Limited Yönetim Kurulu Başkanı James Reed, Reed Türkiye Genel Müdürü Asiye Yıldırım ve Bell Holding Yönetim Kurulu Başkanı Livio Manzini ev sahipliği yaptı.

Ege Bölgesi’nden çok sayıda sektör temsilcisi ve yönetici etkinlikte bir araya geldi. Programda Reed’in Türkiye’deki faaliyetleri ve İzmir ofisinin bölgesel rolü değerlendirildi.

“İzmir’in ekonomik potansiyeline inancımızla yatırım yapmayı sürdürüyoruz”

Reed Türkiye Genel Müdürü Asiye Yıldırım, konuşmasında, insan kaynakları alanında yürütülen projelerde her sektöre özel danışmanlarla hizmet verdiklerini belirtti. Yıldırım, “İzmir ofisimiz farklı uzmanlık alanlarına sahip bir ekiple çalışıyor. Türkiye’nin ve İzmir’in ekonomik potansiyeline olan inancımızla bölgeye yatırım yapmaya devam ediyoruz” dedi.

“Türkiye dinamik ve fırsatlarla dolu bir pazar”

Reed Global Limited Yönetim Kurulu Başkanı James Reed, şirketin 1960 yılında Londra’da kurulduğunu hatırlatarak, “Reed bugün 15 ülkede faaliyet gösteren bir istihdam danışmanlık şirketi konumunda. Türkiye’deki iş ortaklarımızla büyümemizi sürdürüyoruz. Türkiye dinamik ve fırsatlarla dolu bir pazar” ifadelerini kullandı.

“İzmir’den yükselen başarı hikayesi”

Bell Holding Yönetim Kurulu Başkanı Livio Manzini, 2011 yılında Reed Global ile yapılan iş birliğiyle Türkiye’de sektörün kurumsallaşmasına katkı sağlandığını belirterek, “İzmir’den yükselen bu başarı, Reed Türkiye’nin istihdam alanındaki konumunu güçlendirmektedir” dedi.