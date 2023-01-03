Reigna, bakliyat eleme tesisi ile sanayiye adım atıyor

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Mersin merkezli olarak Türkiye’nin farklı bölgelerinde 7 sektörde faaliyet gösteren Reigna Grup, kuru gıda, inşaat ve otomotiv sektörlerinin ardından bakliyat eleme ve paketleme tesisiyle sanayi sektörüne giriş yapacak. Bakliyat fabrikasının fizibilite çalışmalarını tamamlayan firma, Mersin’de arazi arayışını sürdürüyor. Grup şirketlerinin tüm bileşenlerinin uzun yıllardır çiftçilik yapan bir aile geleneğinden geldiğini ifade eden Reigna Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Meral Erdem, Mardin ve Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde sulu tarım yaptıklarını belirtti.

“İlk etapta mercimek, nohut ve fasulyeyi işleyeceğiz”

Aldıkları yüksek taleplere hızlı yanıt vermek üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde pek çok üretici ile sözleşmeli tarım yaptıklarını dile getiren Meral Erdem, “Hammadde üretimindeki gücümüzü artık kendi markamızla yüksek katma değere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Mersin’de kuracağımız bakliyat eleme ve paketleme tesisi ile bu hedefimizdeki ilk adımız olacak. Fabrikamızın proje çalışmaları devam ediyor. İlk etapta 2 bin ton kapasiteyle mercimek, nohut ve fasulye işleme hatları kuracağız. Yatırımımızı TKDK bünyesinde gerçekleştireceğiz. Yatırım yeri konusunda pek çok bölgede görüşmelerimiz devam ediyor. Bakliyat işleme ve paketleme hatlarının yanında fabrikamızda yatay ve dikey depolama alanları, gıda kontrol ve Ar-Ge laboratuvarı da olacak. Markamız ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Farklı 3 Türkçe marka adı belirledik. Bu isimlerle ilgili özel çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Portföyünü katma değerli türev ürünlerle zenginleştirecek

Gelişmiş ülkelerde bakliyat ürünlerinden yapılan türev ürünlerle ilgili oluşan yeni pazarları yakından takip ettiklerini ifade eden Reigna Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Meral Erdem, “Bakliyat ürünleri Avrupa, Amerika ve Kanada gibi pazarlarda artan sağlıklı gıda tüketim trendinin merkezinde yer alıyor. Bakliyat ürünlerinin gen merkezinin Anadolu olması nedeniyle sahip olduğumuz bu değeri yeni tüketim alışkanlıklarında bir fırsata dönüştürmek istiyoruz. Yüksek katma değerli organik bakliyat ürünlerine yönelik de özel projelerimiz var. Ancak asıl hedefimiz konvansiyonel bakliyat ürünlerinin yanında bakliyattan üretilmiş türev ürünleri de orta vadede ürün portföyümüze eklemek” açıklamasını yaptı.