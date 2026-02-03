Reigna Bakliyat’ın standı, Gulfood fuarının ilgi odağı oldu

Küresel gıda ve tarım teknolojileri alanında önemli bir buluşma platformu olma niteliğini koruyan Gulfood 2026’ya Türkiye, büyük ölçekli gıda şirketlerinin yanı sıra yenilikçi girişimleriyle de güçlü bir katılım sağlıyor. Fuarda bu yıl ilk kez hayata geçirilen Gulfood Girişim Programı kapsamında, Türkiye’den 9 girişim, Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde uluslararası arenada boy gösterdi.

Türkiye’den en fazla ihracat gerçekleştiren firmalardan birisi olan ve bünyesindeki global markalarla onlarca ülkeye ihracat yapan Reigna Bakliyat, yeni ve yenilikçi ürünleri ile Gulfood 2026’da ilgi odağı oluyor. Dünyanın farklı ülkelerinden fuara gelen ziyaretçilerin akın ettiği Reigna Bakliyat, standında firmanın ürettiği birçok ürünün tanıtımı gerçekleştirdi.

Reigna Gıda A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Fırat Erdem, Gulfood’un sektör açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Gulfood, yalnızca ürünlerimizi sergilediğimiz bir fuar değil; aynı zamanda küresel gıda trendlerini yakından takip ettiğimiz, yeni iş birliklerinin temellerini attığımız çok değerli bir platform. REİGNA Bakliyat olarak yenilikçi ürünlerimizle uluslararası pazarlardaki gücümüzü her geçen yıl artırıyoruz. Bu yoğun ilgi, doğru stratejiyle ilerlediğimizin ve Türk bakliyat sektörünün dünyadaki güçlü konumunun bir göstergesi” ifadelerini kullandı.