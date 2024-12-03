Reigna Gıda’nın yeni bakliyat işleme tesisi hizmete girdi

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mardin ve Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde tarım yapan Reigna Gıda A.Ş.’nin Mersin’in merkez ilçelerinden Akdeniz’de kurduğu yeni tesis 100 milyon liraya mal oldu. 4 bin metrekare kapalı, bin metrekare açık alana sahip tesise gelen kırmızı-yeşil mercimek, nohut, fasulye, pirinç ve barbunya gibi ürünler son teknoloji cihazlardan geçerek yabancı maddelerden ayrılıyor, kırılıp soyulduktan sonra perakende market grubuna yönelik 900, 1000, 2500 ve 5000 gramlık paketlere aktarılıyor. Aynı ürünler 25 kilogramlık çuvallarda HORECA ve EDT firmalarının kullanımına da sunuluyor. Yeni tesisin günlük 100 ton işlem kapasitesine sahip olduğunu belirten Reigna Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Meral Erdem, üretimlerinin yüzde 75’ini ihraç pazarlarında, geri kalan yüzde 25’ini ise yurtiçinde değerlendirdiklerini söyledi. Mevcut ihracat pazarları arasında Ortadoğu ve Afrika’daki birçok ülkenin yer aldığını bildiren Erdem, “Yeni fabrikamızda yürüteceğimiz çalışmalarla Avrupa pazarında yer almayı amaçlıyoruz. İhracat birimimiz bu anlamda temaslarını sürdürüyor. Cilin ve Serda markalı ürünlerimizi kısa sürede Avrupalı tüketicilere ulaştırmak istiyoruz” dedi.



Türev ürünler için Ar-Ge’ye hız verildi

Yeni tesiste sadece temel bakliyat ürünlerini işlemekle kalmayıp bakliyattan yüksek katma değerli türev ürünlere de odaklanacaklarını dile getiren Meral Erdem, tarımsal ürün ihracatındaki etkinliğin sağlıklı nihai ürünlerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Bakliyat ürünlerinden yapılacak atıştırmalıklarla ihracat pazarlarında artı değer oluşturulacağına dikkat çeken Erdem, “Bu alandaki Ar-Ge çalışmalarına hız verdik. Aldığımız sonuçlarla birlikte son dönemde yükselişe geçen sağlıklı beslenme trendine katkı sunacağız. Ülkemiz topraklarında yetişen her bir tohum, dünyanın herhangi bir noktasında sağlıklı yaşama fayda sağlayacak” diye konuştu.



Kadın emeğiyle büyüyecek

Geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de kadınlara pozitif ayrımcılık tanıyacaklarını kaydeden Meral Erdem, yüksek oranlı kadın istihdamıyla öne çıkmak istediklerinden söz ederek, “Şuan 30 çalışanımızın 10’u kadın emekçilerden oluşuyor. Zaman içinde kadın istihdamımızı artırarak kentimize ve bölgemize öncülük etmeyi hedefliyoruz. Akdeniz’in güzel kenti Mersin’deki yetenekli kadınların dokunuşlarıyla hayat bulacak ürünler, dünyanın farklı bölgelerine ihraç edilecek. Böylelikle ekonomik değerin yanı sıra emeğe dayalı duygularımızı da sınır ötesine taşıyacağız. Kadın bir girişimci olarak hemcinslerimle birlikte yürümeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.