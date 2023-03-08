Reigna, kadınların geleneksel dezavantajlarını ortadan kaldıran yeni iş prosesleri geliştiriyor

Şirin ÇAVUŞ

MERSİN - Mersin merkezli olarak başta tarımsal ürünler olmak üzere inşaat ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren Reigna A.Ş., mercimek, nohut, fasulye üretiminin yanı sıra tohum geliştirme, sözleşmeli ekim ve yurt içi yurt dışı hammadde tedarikindeki kapasitesini artırmaya devam ediyor. Yönetim kurulunun bileşenlerinin çiftçi bir gelenekten gelen kardeşlerden oluşan firma, yeni istihdam projelerinde önceliği nitelikli kadınlara tanıyor. Şirket olarak yeni istihdama bakış açılarının sadece istihdam olanaklarına erişimi sağlamak olmadığını vurgulayan Meral Erdem, iş kalitesi ve çalışma koşullarını da kadınlara uygun bir hale dönüştürdüklerini söyledi. Nüfusun yarısının kadın olduğu bir ülkede, kadınların evinde oturmaya zorlanmasının sonucu ekonomik zarar olduğu bilinciyle hareket ettiklerini kaydeden Meral Erdem, “Türkiye’de nitelikli kadın istihdamının istenilen seviyede artmasının temel sebebi iş bölümündeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. Eşitsizlikle mücadele için tüm şirketlerimizde kadın istihdam oranını en az yüzde 50 olacak şekilde organizasyon yapımızı oluşturduk. Tüm departmanlarımızda kadınların erkeklere göre daha düşük ücret almasının önüne geçtik. Kadınlar iş dünyasında genellikle sekretarya, yönetim, muhasebe ve insan kaynakları gibi departmanlarda ağırlıklı olarak tercih edilirken, grup şirketlerimizin tüm pozisyonlarında nitelikli kadınlarla çalışıyoruz. İnşaat, tohum geliştirme ve tarımsal üretim projelerimiz kadınlarla büyüyor. Özellikle satış-pazarlama Ar-Ge, teknik birimler, yönetici ve mühendis kadrolarımızda nitelikli kadın istihdamına pozitif ayrımcılık uyguluyoruz” dedi.

Kadınların geleneksel dezavantajlarını ortadan kaldırıyor

Türkiye’de kadınların geleneksel olarak yüklediği rollerin dışına çıkıp çalışma hayatında rahatça büyüyebilmesi için rol model olacak projeler yürüttüklerini ifade eden Meral Erdem, “Genç kadın istihdamı bizim için oldukça değerli. Genç kadınlarımızı istihdam edip usta çırak yöntemiyle mesleki gelişimlerini sağlayarak toplumda güçlü rol modeller oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Tabiki bu alanda medeni durum, yeni mezuniyet, tecrübe eksikliği, evlilik ve annelik rolleri genç kadınlarımız için bir dezavantaj yaratabiliyor. Ancak tüm bu etmenler genç kadınlarımızın kariyer planlaması ve terfilerinde olumsuz bir pekiştirece dönüşmesine izin vermiyoruz. Şirketlerimizde tepe yönetiminden tüm kademelerine kadar her yerde kadınların yer almasını sağlayarak ‘cam tavanlar’ı aşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.