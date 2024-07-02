Rekabetin yolu otomasyon ve Ar-Ge’den geçiyor

DENİZLİ

Son yıllarda ülkemizde makine imalat sektörünün gün geçtikçe ilerleme kaydettiğine dikkat çeken MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, savunma sanayimizin dünya çapında rekabet edilemez üretimleriyle öne çıktığını vurguladı. "Savunma sanayimiz, ülkemizin parlayan yıldızı haline geldi," diyen Sarı, bu başarının ihracat rakamlarına da yansıdığını belirtti.

Yüksek faizlerle ilgili olarak ekonomi bakanlığının uygulanabilir politikalar oluşturması gerektiğini ifade eden Sarı, "Finansa erişim kolaylaştırılmalı ve yatırımcılara esnek ekonomik krediler verilerek destek sağlanmalı. Yüksek faiz sisteminde ülkemizde yatırımları da durdu. Yüksek faizde sanayi işletmeleri finans sıkıntısına girdi. ve konkordatolar önümüzdeki süreçte artacaktır. Bu nedenle yatırım krediler yeniden gözden geçirilmelidir" dedi.

Sarı, ülkemizin teknolojik olarak ileri seviyeye taşınması için makine sektörü üreticilerinin her koşulda desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Makine sektörünün yanında olmalıyız," şeklinde konuştu.