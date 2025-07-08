Rektör Adıgüzel "Dijital Oyun Tasarımı bölümümüze ilk kez öğrenci alıyoruz"

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde, Türk Telekom’un desteğiyle ve Anadolu Üniversitesi ile Anakod Yazılım Akademisi iş birliğiyle düzenlenen “Türk Telekom Liseliler Yazılım Kampı”nın kapanış töreni, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonunda gerçekleştirildi. Törene, başta Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Türk Telekom Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Tahsin Kaplan olmak üzere, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel şunları söyledi: “Anadolu Üniversitesi mühendislik ağırlıklı bir üniversite değil. Ancak artık yazılım, yapay zekâ, dijitalleşme gibi kavramlar yalnızca mühendislerin alanına giren konular olmaktan çıktı. Bu nedenle, bu alanları herkesin tanıması ve anlaması gerekiyor. Liseli gençlerimizin kariyer yolculuklarına başlamadan önce nasıl bir rota çizeceklerine dair fikir sahibi olmaları açısından böyle bir eğitim çok faydalı. Bu kampın en büyük çıktısı, sizleri Anadolu Üniversitesi kampüsünde ağırlamış olmamızdır. Anadolu Üniversitesi olarak dijitalleşme, yapay zekâ, oyun geliştirme ve animasyon konularında öncelikli alanlara sahibiz. Mühendislik altyapımız olmasa da bu alanların sanatsal yönlerini ortaya koyacak bölümlerimiz var. Bu vesileyle sizlerle bir haberi paylaşmak istiyorum: Bu yıl ilk kez Dijital Oyun Tasarımı bölümümüz 30 öğrenci alacak. Ayrıca Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulumuz da bu yıl ilk öğrencilerini kabul edecek.”

Kaplan: “Anadolu Üniversitesi ile ümidimizi yeşerttik”

Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Tahsin Kaplan ise öğrencilere yönelik yazılım kampı hakkında şöyle konuştu: “Bizler kamp sürecinin son kısmında yer aldık ancak ekibimiz, Anadolu Üniversitesi'nin misafirperverliğiyle çok başarılı bir çalışma yürüttü. Salondaki gençlerin ilgisi ve motivasyonu bizleri çok umutlandırdı. İnternet ve güvenlik teknolojileri açısından ülkemizin geleceğinin emin ellerde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi ile ümidimizi yeşerttik.”

Küçük: “ Ülkemizin aydın gençlerini geleceğe hazırlıyoruz”

Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Mahmut Küçük ise; “Anadolu Üniversitesini ilk kez ziyaret ettim. Anadolu Üniversitesi ülkemizin en büyük ve en köklü üniversitelerinden bir tanesi. Biz de gençlerimizle gurur duyuyoruz. Türk Telekom'un desteğiyle ülkemizin aydın gençlerini geleceğe hazırlıyoruz.” dedi.

Anakod Yazılım Akademisi kurucu ortakları Muhammed Taha Özdemir ve Merve Nur Uysal konuşmalarında şu ifadelere yer verdi: “Yazılım kampı sürecimize Anadolu Üniversitesi Yazılım Kulübü ile birlikte başladık. Yazılım kampları dışarıda yaygın bir konseptti ancak biz bunu liseli gençlere uyarlamak istedik. Amacımız, tüm gençleri yazılımcı yapmak değil; yazılımdan anlayan, farklı disiplinleri birleştirebilen bireyler yetiştirmek.”