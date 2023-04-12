Rektör Kılavuz: Üniversiteler vakıflarla güçlenmeli

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı’nın Görükle Kampüsü Çamlık Yemekhanesi'nde gerçekleştirilen iftar programı Rektör Ahmet Saim Kılavuz’un veda yemeğine dönüştü. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlük görevinin sonuna gelen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, iftar yemeğinde veda konuşması gerçekleştirirken, “Bugün biraz muhasebe yapmak icap eder. Kısaca şunu söylemek isterim.

Üniversiteyi ortak akılla yönetmeye çalıştık. 5-6 arkadaş istişare ederek bu işi kim iyi yapabilir diye konuştuk. Huzurun güvenin ve dayanışmanın kat kat arttığını gördüler. Ben gönül huzuruyla görevi devrediyorum. Tüm personelimiz başta olmak üzere, Bursa toplumu, sanayi dünyamız ile çok güzel ilişkiler kurduk. Ben isim zikretmeden her birine tek tek teşekkür ediyorum. Benden yana hakkım helal olsun" ifadelerini kullandı.

“Teşekkür belgesi verildi”

Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı’nın bağışçılarına teşekkür belgesi de takdim eden Rektör Kılavuz, “Bu teşekkür belgeleri maddi olarak belki çok şey ifade etmiyor ama manevi olarak biz hep o desteği kalbimizde, gönlümüzde ve yanı başımızda hissettik. Bu desteklerin bundan sonraki süreçte de devamını temenni ediyorum. Üniversiteler, vakıfların marifetiyle varlıklarını sürdürüyorlar. Bu Osmanlı'da da böyleydi, bundan sonra da böyle olmalı. Vakıf üniversitelerinde değil devlet üniversitelerinde de vakıf kültürünü geliştirmemiz gerekiyor. Bu şekilde çok daha güçlü yapılar elde edebiliriz" diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi'nde kalmaya devam edeceğini belirten Kılavuz, yeni gelecek olan rektöre de görevinde başarılar diledi.