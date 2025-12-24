RE/MAX Kuvars, Çeşme ve Mavişehir’de büyüyor

Bölgedeki girişimcilere güçlü bir kariyer zemini sağlamayı amaçlayan markanın Broker’ı Erhan Kahraman, şirketin istikrarlı büyüme stratejisine dikkat çekti.

Yaklaşık 60 kişilik uzman ekiple faaliyet gösterdiklerini belirten Kahraman, Urla ofislerinin Mavişehir’e taşınma sürecinin devam ettiğini ve bu değişimle ekibin kısa vadede 100 danışmanın üzerine çıkmasını hedeflediklerini söyledi. Mavişehir’de artan talep ve konut yatırımlarının bölgeyi öne çıkardığını vurgulayan Kahraman, özellikle butik projeler ve modern yaşam alanlarının yarattığı fırsatlara işaret etti.

RE/MAX Kuvars’ın uzun yıllara dayanan danışmanlık deneyimi, küresel pazarlama olanakları ve teknoloji destekli eğitim programlarıyla danışmanlarına güçlü bir altyapı sunduğunu hatırlatan Kahraman, şunları ifade etti: “Çeşme ve Mavişehir ofislerimizde, gayrimenkul danışmanlığı kariyeri hedefleyen ya da RE/MAX’in sunduğu uluslararası avantajlarla uzmanlaşmak isteyen girişimcilere kapsamlı bir destek veriyoruz. Amacımız, danışmanlarımızın kendi bölgelerinde güven oluşturmalarına, potansiyellerini ortaya koymalarına ve uzun soluklu bir başarı hikâyesi inşa etmelerine katkı sağlamak.”

“Esnek bir iş modeliyle ilerliyoruz”

Teknolojiyi iş süreçlerinin merkezine aldıklarını söyleyen Kahraman, sosyal medya ve dijital pazarlamanın müşteri deneyimini önemli ölçüde değiştirdiğini belirtti. RE/MAX Kuvars’ın hem geleneksel temsil gücünü hem de modern pazarlama araçlarını bir araya getiren esnek bir iş modeliyle ilerlediğini ifade etti. Sektördeki güçlü pozisyonlarını daha da ileri taşımak için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Kahraman, “Ekibimiz, bölge hâkimiyetimiz ve teknolojiyle bütünleşmiş hizmet yaklaşımımızla, önümüzdeki dönemde yeni başarılara imza atmayı hedefliyoruz” diye konuştu.