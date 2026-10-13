“Renault Master” Renault Trucks Fest’te tanıtıldı

Güray Gürdal / MERSİN

Renault Trucks Yetkili Servis ve Bayisi Erman Ticari Araçlar’ın yerleşkesinde gerçekleştirilen organizasyonun açılışında konuşan Erman Ticari Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Deniz, organizasyonun 2021 yılından bu yana sürdürüldüğünü belirterek, önceki dönemde etkili olan yağışlı hava koşullarının çalışmaları zorlaştırdığını ancak etkinliğin devamlılığını sağlamak için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini öncelikli gördüklerini vurgulayan Deniz, “Müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak önceliklerimizin başında geliyor. Toplam kalite anlayışı doğrultusunda hizmet standartlarımızı geliştirmeyi amaçlıyoruz. İş ortaklarımızla koordinasyon içinde çalışarak eksiklikleri gidermeye ve hizmet kalitesini daha ileri taşımaya odaklandık” ifadelerini kullandı.

Renault Master, Renault Trucks’ın hizmet ağıyla müşterilere sunulacak

Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Mourad Hedna ise konuşmasında markanın köklü geçmişine ve Türkiye pazarındaki faaliyetlerine değindi. Renault Trucks’ın 130 yılı aşkın deneyime sahip olduğunu belirten Hedna, şirketin Türkiye’de yaklaşık 30 yıldır kamyon sektöründe hizmet verdiğini vurguladı. Markanın çekici ve inşaat araçlarının yanı sıra ürün gamına yeni eklenen Renault Master’ı da müşterilerle buluşturduğunu aktaran Hedna, etkinliğin temel amaçlarından birinin yeni aracı tanıtmak olduğunu belirtti. Renault Master’ın sağlamlığıyla Türkiye pazarında tanınan bir model olduğuna işaret eden Hedna, aracın Renault Trucks ve yetkili bayileri aracılığıyla satışa sunulacağını kaydetti. Bu sayede müşterilerin, markanın diğer araç gruplarında sunduğu satış ve satış sonrası hizmetlerden Renault Master için de yararlanabileceğini aktardı.

“Mersin, Türkiye’nin en önemli lojistik şehirlerinden biri”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer de lojistik faaliyetlerin Mersin ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “Mersin, Türkiye’nin en önemli lojistik şehirlerinden biri. Bu nedenle lojistik sektöründe kullanılan araçların ve ticari araç yatırımlarının kentimiz açısından önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.