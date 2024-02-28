RES projelerinin küresel çözüm ortağı Berdan Cıvata

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Mersin’in Tarsus ilçesinde 1980 yılında Mak.Y.Müh. Hasan Şemsi ve Yunus Şemsi kardeşler tarafından 150 m2 ‘de kurulan Berdan Torna Atölyesi, dünyanın en önemli kritik bağlantı elemanları üreticilerinden biri olma özelliğiyle 2000 yılında Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ne ikisi mühendis 25 çalışanla taşındıktan sonra, bugün 28 bini kapalı, toplam 48 bin m2‘lik tesislerinde faaliyetlerine devam ediyor. İstihdam ettiği 60’ı aşkın mühendis ve yaklaşık 400 çalışanıyla ham çeliği yüksek mukavemetli ve kritik özellikli cıvata, somun, saplama gibi bağlantı elemanlarına dönüştüren Berdan’ın dövme, talaşlı imalat, diş açma, ısıl işlem tesisleri, patentli sıcak daldırma galvaniz, elektro galvaniz, çinko lamel kaplama, teflon kaplama gibi çeşitli uygulamaların yapıldığı yüzey kaplama tesislerinde ve Akredite Belgeli sektörün ilk test laboratuvarından kontrol edilerek banttan çıkan ürünleri, dünyanın farklı bölgelerinde hayata geçirilen enerji, altyapı, petrol-doğalgaz ve çelik konstrüksiyon projelerinde sıkça tercih ediliyor.

Amerika’dan Çin’e, dünyanın her yerinde

Avrupa’nın en uzun ikinci asma köprüsü Osmangazi ve dünyanın en uzunu 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayaklarını taşıyan 10 metre boy ve 700 kg ağırlığındaki ankrajlarıyla, Anamur-Kıbrıs Barış Suyu projesinde denizin 250 metre altından 80 kilometre boyunca uzanan boru hattının B7/2H kalite bağlantı elemanlarını korozyona 100 yıl dayanımlı olarak ürettiklerini anımsatan Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, Kuveyt Uluslararası Havaalanı projesi için 800 tonu aşkın bağlantı elemanı ürettiklerini hatırlattı.

Katar 2022 Dünya Kupası’nda final dâhil 10 maça ev sahipliği yapan 93 bin kişi kapasiteli Lusail Stadyumu’nun tüm bağlantı elemanlarında yine Berdan Cıvata imzasının bulunduğuna dikkat çeken Hasan Şemsi, “Yüksek mühendislik bilgimizi, kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı anlayışımızı ve tecrübemizi yansıtmakta olduğumuz ürünlerimiz, mega projeler aracılığıyla adımızı dünyaya duyurdu. Sektördeki başarımız hemen her alanda karşılık buldu. Geldiğimiz noktada dünya genelindeki 3 bini aşkın Rüzgâr Gülü projesine yönelik üretim yaptık. Amerikan’ın GE’si, Almanya’nın Nordex’i ve Enercon’u, Danimarka’nın Vestas’ı, İspanya’nın Siemens, Gamesa ve Alstom’u ile Çinli Goldwind referanslarımızdan bazılarıdır. Yaklaşık 1.550 MW kapasitesi ile Avrupa’nın en büyük Güneş Enerji Santrali (GES) olan Konya-Karapınar projesinde kullanılan bağlantı elemanlarını üretmiş bulunuyoruz. Ar-Ge sürecinin ardından uçak kanat ve iniş takımları için cıvata ve somunların imalatına da başlayacağız” dedi.

Hem üretimi hem de üretim süreçleri ödüllendiriliyor

Türkiye’de Bağlantı Elemanları Sektörü’nün ilk ISO EN 17025’e göre akredite belgeli test laboratuvarına sahip olan Berdan Cıvata, sadece ürünleriyle değil yüksek katma değerli imalata imkân sağlayan teknik cihaz geliştirmedeki başarısıyla da dikkat çekiyor. Tasarımı, üretim ve patenti kendisine ait 500 ton kapasiteli Avrupa’nın en güçlü çekme test cihazı ve 33 bin N/m kapasitesiyle Avrupa’nın en güçlü tork test cihazlarından birine sahipliğiyle bilinen Berdan Cıvata’nın başarılı çalışmaları çeşitli platformlarda ödüllendirilirken, son 10 yılda 15 farklı ödül alan firma, yakın zamanda ‘Akuplaj Makinesi Tasarımı ve İmalatı’ projesiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 9’uncu Verimlilik Proje Ödülleri yerlileştirme kategorisinde ikincilik kazandı. Firma adına ödülü Teknik Operasyonlar Direktörü Dergah Uysal, Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın elinden aldı.

Sadece yeşil enerjiyi desteklemekle kalmayıp, hammaddenin nihai ürüne dönüşmesinde de doğal kaynaklardan faydalandıklarını ve ihtiyaçlarının % 45’ini tesis çatılarındaki GES’lerden elde edilen 2,5 MW’lık enerjiyle karşıladıklarını dile getiren Hasan Şemsi, gelecekte bu oranı yüzde 90’a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Her yıl Kızılmurat Vergi Dairesi’ndeki vergi sıralamasında ilk 5’in içinde yer almaktan gurur duyduklarını belirten Hasan Şemsi, çalıştıkları önemli projelerden yeni ödüller almayı beklediklerini ifade etti.