Resital Türkiye, sektör profesyonellerini bir araya getirdi

EKONOMİ (BURSA) - “Gayrimenkulün Sesi” temasıyla gayrimenkul sektörüne farklı bir bakış açısı getiren Resital Türkiye, sektör temsilcilerini bu kez Eskişehir’de buluşturdu. Resital Türkiye’nin franchise yapılanması, kurumsal vizyonu ve eğitim yaklaşımı katılımcılarla paylaşıldığı seminerde, Resital Akademi’nin sektöre kazandırdığı eğitim modelleri ve profesyonel gelişim programları da tanıtıldı. Program boyunca katılımcılar, seminerin konuşmacısı Resital Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Müfide Özdemir Durmaz’ın sunumu ile gayrimenkul sektöründe sürdürülebilir başarı, müşteri kazanımı ve itiraz karşılama teknikleri gibi kritik başlıklarda bilgi edinme fırsatı buldu. Ayrıca Resital Türkiye Gayrimenkul markasının vizyonu, kurumsal yapısı ve eğitim odaklı yaklaşımı detaylı şekilde aktarılırken, katılımcılar sektörün güncel dinamiklerini değerlendirme ve yeni iş fırsatlarını keşfetme imkânı da yakaladılar. Resital Türkiye yetkilileri, etkinliğin yalnızca bir tanıtım organizasyonu olmadığını, aynı zamanda Eskişehir’deki gayrimenkul profesyonelleriyle güçlü bir iletişim ve iş birliği ağı oluşturmayı hedeflediklerini belirtirken, Franchise modeliyle büyümeyi sürdüren marka, farklı şehirlerde gerçekleştireceği etkinliklerle sektörün gelişimine katkı sunmaya da devam edecek.

Bursa’da gayrimenkul sektörünün öncü isimleri Sibel Taner Hacıoğlu, Emre Koçak, Murat Vatansever ve Rahmancan Sultansu tarafından kurulan Resital Franchise Gayrimenkul A.Ş. kısa sürede Türkiye’nin en hızlı büyüyen gayrimenkul firması haline geldi. Resital Türkiye, gayrimenkul sektöründe kurumsal yapı, eğitim ve profesyonel gelişim odaklı hizmet anlayışıyla faaliyet gösteriyor.