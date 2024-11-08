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Restoranlar mercek altında: Atık yağ denetimi

Türkiye genelinde denetimler sürerken Samsun'da da belediye restoranlarda atık yağ denetimi gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
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Restoranlar mercek altında: Atık yağ denetimi
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik Belediyesi, Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bir alışveriş merkezinde yer alan restoranlarda denetim yapıldı. Restoranların üretim alanlarında incelemelerde bulunan ekipler kızartma yağlarının kullanım süreleri, saklanma şartları ile bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılmasına ilişkin işletme sahiplerine bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Restoranlar mercek altında

Canik ilçesinde bulunan bir AVM'de faaliyetlerine devam eden restoranları tek tek inceleyen ekipler, restoranlarda kullanılan kızartma yağlarının değerlerini ölçtü. Kızartma yağlarının değerleri ve kızartma yağlarının derece uygunluğu hakkında restoran sahiplerine ve çalışanlara hatırlatmalarda bulunan ekipler, ayrıca bitkisel atık yağların doğru bir şekilde saklanması, lisanslı firmalara teslim edilerek geri dönüşüme kazandırılması, sıfır atık ve küresel iklim değişikliği ile ilgili bilgilendirmeler gerçekleştirdi.

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