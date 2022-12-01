Rezervasyonlar hızlandı, Uludağ’da sezon 15 Aralık’ta başlayacak

Esra Özarfat

BURSA - Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ’da 22 otel ve 25 bine yakın yatak kapasitesi bulunuyor. İki bölgeden oluşan Uludağ’da 2022 kış sezonunda ortalama kalış süresi 2,26 olurken, yatak doluluk oranı 51,14 oldu. Sezonda Uludağ’da 26 bini yabancı olmak üzere 170 bin geceleme yapıldı. Bu sezon bu rakamların aşılması bekleniyor. Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) Başkanı Buğra Artıç, Bursa’nın 2022’de talebin oldukça iyi olduğu bir yıl geçirdiğini, 2023’te de iyi bir artış beklediklerini söyledi. Kış turizminde Uludağ özelinde erken rezervasyonların aylar öncesinden başladığına işaret eden Artıç, “Almanya ve Polonya ile Rusya’dan yoğun misafir ağırlamayı bekliyoruz. Geçen yılki rakamları aşacağımızı düşünüyoruz. Önceki yıllarda Bursa’yı yaz için tercih eden Körfez ülkeleri turistlerinin kış için Uludağ’ı tercih ettiklerini de görüyoruz. Şehir otellerinde haftaiçi yoğunlukların da bu yıl artacağını düşünüyoruz. Uludağ her zaman talebi olan bir destinasyon. Tesis sayısı yeterli. Şehir merkezinde de yeterli kalite ve kapasite var ayrıca ulaşım da çok kolay. Bu nedenle sadece dağda değil, şehir merkezindeki otellerde de kış turizmine yönelik doluluklar yaşanacak” dedi.

Avrupa ülkelerinden rezervasyonlar arttı

GÜMTOB Uludağ Sorumlusu Burak Beceren de, “Otellerde erken rezervasyonlar bu yıl tahmin ettiğimizden daha erken başladı. Uludağ’da hiç bu kadar erken rezervasyon almamıştık. Özellikle yurt dışından çok fazla rezervasyon var. Bu yıl özellikle Ruslar ve Ukraynalılardan yoğun talepler var. Körfez ülkeleri zaten her yıl ilgi gösteriyordu ancak bu yıl şaşırtıcı bir şekilde Almanya, İngiltere, Fransa gibi Avrupa ülkelerinden de yoğun rezervasyonlar alınmaya başlandı. Hatta Türkiye’de yaşayan yabancılardan çok sayıda sezonluk bilet alanlar var. Ekim ayında sezonluk skipass satışları başladı. Aralık ayına kadar satışlar devam edecek” dedi.

Dünya Kupası Arap turisti Katar’a yönlendirdi

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu da bu yıl Katar’daki Dünya Kupası nedeniyle yoğunluğun aralık ayı sonu ve ocak ayı başında artmasını beklediklerini söyledi. Saraçoğlu, “Uludağ’ın özellikle İstanbul’dan kendine ait kemikleşmiş bir potansiyeli var. Fiyatlar bu sene biraz yükseldi ancak olumsuz bir etkisi gözlenmiyor. Öte yandan kış turizminde yaşanan yoğunluk kaplıca turizmi başta olmak üzere tarih ve kültür turizmine de etki ediyor. Kent ekonomisini de hareketlendiriyor” değerlendirmesini yaptı.