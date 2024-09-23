Rıdvan Mertöz'den Malatya'ya üçüncü okul! Malatya'ya eşinin adını taşıyacak okul yaptıracak

Rıdvan Mertöz'ün Malatya'ya hediye edeceği üçüncü okul olan Elif Sevinç Mertöz Ortaokulu'nun protokolü, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in de katıldığı bir törenle imzalandı. Ekim ayında temeli atılması planlanan okul, 2025 yılı Ağustos ayında hazır hale getirilip yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilecek.

"Depremin eğitim üzerindeki etkilerini silmeye çalışıyoruz"

Doğduğu şehir olan Malatya'ya okul yaptırmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu ve bu hayalini iki yıl önce Rıdvan Mertöz Ortaokulu ile gerçekleştirdiğini belirten Mertöz, "Hemen ardından yine Malatya'da metruk halde olan bir okulu yeniden yaptırdık ve Rıdvan Mertöz İlkokulu olarak eğitim camiasına hediye ettik. Şimdi de sevgili eşimin adını taşıyan Elif Sevinç Mertöz Ortaokulu'nu Malatya'ya kazandıracağız. Bildiğiniz gibi Malatya depremden en çok etkilenen yerlerin başında geliyor. Yaşanan deprem felaketinden maalesef şehirdeki bazı eğitim kurumları da etkilendi. Yaptıracağımız bu yeni okulla Malatya'nın eğitim hayatına bir nebze de olsa katkıda bulunmayı ve genç nesillerin daha iyi eğitim almasına katkı sağlamayı umuyoruz." dedi.

110 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilecek okulun sadece öğrencilere geniş ve modern bir eğitim alanı sunmakla kalmayacağını ve aynı zamanda özel donatılı sınıfların da bulunacağını ifade eden Mertöz, öğrencilerin en iyi eğitimi almaları için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Eğitim toplum için en önemli yatırım

Elif Sevinç Mertöz de kendi adını taşıyan bir okulun çok büyük bir gurur olduğunu belirterek, "Bugün imzaları atılan bu okul, geleceği şekillendirecek gençlerimizin eğitim alacağı, bilgi ve değerlerle donatılacağı bir yuva olacak. Eğitim, toplumun geleceği için en önemli yatırım. Bu nedenle çocuklarımıza en iyi eğitim olanaklarını sunmak ve onların hayatlarına dokunmak aile olarak en büyük arzumuz. Umuyoruz ki bu okuldan çıkacak çocuklarımız yarının liderleri, bilim insanları ve toplumun mimarları olacak, ülkemize önemli katkılar sağlayacak." dedi.