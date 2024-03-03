'Riskler ve iç denetim mekanizmaları proaktif yönetilmeli'

İZMİR /EKONOMİ

İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, konferansın açılışında yaptığı konuşmada; risklerin ve iç denetim mekanizmalarının ulusal ve uluslararası standartlara göre proaktif şekilde yönetilmesinin, şirketlerin kurumsal yapılarının sürdürülebilir başarısı için kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

İZSEM bünyesindeki konferanslarda, işletmelerin sağlıklı iktisadi ve finansal kararlar almalarına katkıda bulunmayı temel amaç olarak belirlediklerini kaydeden Sevimli, Türk ekonomisinin barındırdığı yapısal sorunların, sanayicilerin kontrolü dışındaki değişkenleri ciddi birer risk faktörü olarak ortaya çıkardığını vurguladı.

Trasta CEO’su Yeminli Mali Müşavir Bülent Görer, yüksek seviyeli belirsizliklerin olduğu bugünün dünyasında işletme yöneticilerinin finansal okuryazarlık seviyesinin hayati önem kazandığını belirtti. Bu kapsamda finansal yaklaşımların tamamıyla değiştiğini söyleyen Görer, “Geçmişte vergi dairelerine mali tablo sunmak yeterli iken bugün iş finansal planlama yapmaya; geçmişte bilanço gelir tablosu yapmak yeterli iken bugün iş bütçe analizleri yapmaya, kâr dağıtım ve nakit akış tabloları yapmaya evrildi.” dedi.

Konferans kapsamında, Trasta Yönetici Ortağı Dr. Kemaleddin Dilbaz son dönemde iş dünyasının gündeminde sıklıkla yer alan “Halka Arz ve Sermaye Piyasaları” başlığında tecrübelerini paylaştı. Dilbaz, halka açılma süreçlerinin işletmeler açısından finansman, likidite, tanıtım, kurumsallaşma, ikincil halka arz imkânı, kredibilite ve globalleşme başlıklarında önemli avantajlar sunduğunu vurgularken; halka arz süreçlerine ilişkin SPK ve Borsa mevzuatında yer alan temel düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Trasta Yönetici Ortağı Özgün Çınar ise “İşletmelerde Risk Yönetimi ve İç Denetim” başlığında tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Risk Yönetimi ve İç Denetim süreçlerinin birbirinden ayrı disiplinler olmadıklarını sözlerine ekleyen Çınar; Sertifikalı Usulsüzlük Denetçileri Birliği’nin 133 ülke ve 2 bin 110 vakayı kapsayan çalışmasında her yıl ciroların yüzde 5’inin usulsüzlükler nedeniyle kaybedildiğinin ortaya çıktığına işaret etti.