Riva'da bu hafta sonu denize girmek yasak

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Riva sahillerinde yarın ve 20 Ağustos Pazar günü rüzgarın hızının 20-25 kilometre şiddetinde, dalgaların ise 1,5-2 metre boyunda olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Hava ve deniz raporlarına istinaden sahillerde can kaybı yaşanmamasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar bildirildi:

"Geçmiş dönemde meydana gelmiş yine hava/deniz olaylarına istinaden edilen tecrübe ve değerlendirmelerde, sahillerimizde etkili olan kuzey yönlü şiddetli rüzgarlar ile dalga yüksekliğinin arttığı ve buna bağlı oluşan rip akıntıları ile vatandaşlarımızın can ve mal emniyetlerinin tehlikeye düştüğü tespit edilmiştir. 19 ve 20 Ağustos (cumartesi-pazar) günleri ilçemiz Riva sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır."