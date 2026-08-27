Rize, Kaçkar by UTMB ile dünya spor turizmine koşacak

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Kaçkar by UTMB, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Rize Belediyesi ev sahipliğinde; Turkcell, Türk Hava Yolları ve TOGG sponsorluğunda 11-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Toplam 4 farklı parkurda gerçekleştirilecek yarışta sporcular; Kaçkar 100Km parkurunda, Kaçkar 50Km parkurunda, Kaçkar 20Km parkurunda ve Ayder 4K parkurunda mücadele edecek. Tüm parkurlar Ayder Yaylası’ndan start alacak. Yarışa katılmak isteyenler, 1 Eylül tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Hedef Kaçkarlar’ı dünya spor takviminde kalıcı kılmak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, toplantıda yaptığı konuşmada “ Uluslararası organizasyonlarda asıl başarı, sürekliliği sağlamak ve her yıl kaliteyi daha da yükselterek uluslararası takvimde kalıcı bir yer edinmektir. Biz de bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Türkiye’nin, spor turizminde potansiyelini gerçeğe dönüştürme yolunda önemli adımlar atıklarını kaydeden Temurci, “ Amacımız, spor ve turizmi entegre ederek ülkemizin küresel marka değerini artırmaktır. Artık bu tür organizasyonların etkisi sadece yarışla sınırlı değil. Sporcuların deneyimleri ve paylaşımları, destinasyonların en güçlü tanıtım araçlarından biri haline geliyor. Bu nedenle rekabet, organizasyonlar kadar destinasyonlar arasında da yaşanıyor. Kaçkarlar; eşsiz doğası, yayla kültürü ve kendine özgü yaşamıyla sporculara yalnızca bir yarış değil, unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bu da organizasyonu bizim için daha değerli kılıyor. Hedefimiz, Kaçkar by UTMB’nin her yıl büyüyerek Rize’nin ve Kaçkarlar’ın dünya spor takviminde kalıcı bir yer edinmesini sağlamak” dedi.

60’tan fazla ülkeden 2 binin üzerinde sporcu katılacak

Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, düzenlenecek Kaçkar by UTMB ile spor ve doğa tutkunlarını Rize’de buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Geçtiğimiz yıl 59 ülkeden 1.878 sporcunun katıldığı organizasyona bu yıl 60’tan fazla ülkeden 2 binin üzerinde sporcunun katılımının beklendiğini ifade eden Kurt, etkinliğin her geçen yıl büyüyerek uluslararası ölçekte güç kazandığını vurguladı.” dedi.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, Kaçkar by UTMB’nin bölge için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek bölge halkının organizasyonu sahiplenmesinin önemine dikkat çekerek sporcular ile yerel halk arasında kurulan samimi bağların organizasyona ayrı bir değer kattığını ifade etti. Milli patika dağ koşucusu Beyza Kaçkarlar’ın sadece koşulan değil, yaşanması gereken bir yer olduğunu belirterek herkesi bu eşsiz atmosferi deneyimlemeye davet etti.

Kaçkar by UTMB Türkiye Temsilcisi Georg Hartberger, ise organizasyonun yalnızca bir yarış olmadığını belirterek, “Bu etkinlik; yerel kültür, misafirperverlik ve eşsiz doğa deneyimini bir araya getiriyor. Aynı zamanda bölgenin korunması ve yerel yaşamın sürdürülebilirliği bizim için büyük önem taşıyor” dedi. UTMB World temsilcisi Julian Festor, ise konuşmasında, UTMB’nin dünya genelinde düzenlediği 72 organizasyon arasında Kaçkar’ın çok özel bir yere sahip olduğunu belirtti.