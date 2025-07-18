RK Koçyiğitler’in 300 milyon TL’lik geri dönüşüm yeni tesisi hizmete girdi

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin merkezli RK Koçyiğitler Geri Dönüşüm’de Genel Müdür İstiklal Koçyiğit, şirketin çalışmalarından ve yatırım planlarından bahsetti. 20 yılı aşkın tecrübeye sahip bir firma olarak yatırımlarla büyümek istediklerini kaydeden Koçyiğit, artan iş hacmini karşılayabilmek ve hizmet niteliğini yükseltebilmek adına birçok önemli genişleme projesi yürüttüklerini söyledi. Bu anlamda Mersin’de kısa süre önce 300 milyon lira bedelle hayata geçirdikleri yeni tesisin faaliyete girdiğini bildiren Koçyiğit, “Yüksek teknolojiyle donattığımız bu yatırımımız 11 bin 800 metrekare üzerine kuruldu. Kentin farklı semtlerindeki depolama tesisleriyle toplam kullanım alanımızı 14 bin metrekareye çıkardık. Yeni yatırımlarla 2025 sonunda kullanım alanımızı 20 bin metrekareye yükseltmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde Ankara ve İzmir gibi metropol kentlerimizde de tesisler kurmaya yönelik çalışmalara başladık. Buralarda toplayıp depolayacağımız atıkları Mersin’deki yerleşkemizde işleyeceğiz” dedi.



Lisans işlemleri tamamlandı

Türkiye’de geri dönüşüm sektörünün Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde büyük bir gelişim gösterdiğine işaret eden İstiklal Koçyiğit, “Tüm işletmelere lisans zorunluluğu getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kurumsal firmaların lisanslı şirketlerle çalışmasını şart koştu. Şu an her atık grubu için farklı bir lisanslamaya ihtiyaç var. Biz de tüm atıkları işleyebilmek için gerekli lisanslarımızı edindik. Sertifikasyon sisteminin getirdiği teknolojik yeniliklerle birlikte, tesise giren/çıkan atığın türü, ağırlığı veya hedef lokasyonu gibi veriler başta olmak üzere birçok parametre anlık takip edilebiliyor” diye konuştu.



RK Koçyiğitler Geri Dönüşüm’ün geride kalan yılda 300 milyon liranın üzerinde ciro elde ettiğini belirten İstiklal Koçyiğit, 2025 sonu hedefinin ise 400 milyon TL olduğunu açıkladı. Koçyiğit, tüm hatlarda toplam 70 kişiye istihdam sağladıklarını sözlerine ekledi.