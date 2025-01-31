RST Birlik Ambalaj, bu yıl ihracata ağırlık verecek

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Denizli de seramik, cam ve mermer başta olmak üzere birçok sektöre çember, köşebent, iş güvenliği ekipmanları, streç, koli bandı, çember gerdirme ve bağlama makineleri tedariki yapan Nore Hırdavat ve Ambalaj Sanayi ile Vina Ambalaj firmalarının aynı çatı altında birleşmesiyle kurulan RST Birlik Ambalaj A.Ş., bu yıl yurt dışı satışlarına ağırlık vermeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl üretime odaklandıklarını dile getiren RST Birlik Ambalaj Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sultan Torunç, “Dünyada yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle 2024 zor bir yıl oldu. Hem dünya hem de Türkiye’de bozulan ekonomik koşullar yüzünden sıkıntılar çektik. Yani zorlu bir yılı geride bıraktık. Hedefimiz 2025 yılının daha iyi geçmesi. Kaliteden taviz vermeden emin adımlarla ilerleyip, müşteri kalitemizi artırarak, yüksek hizmet kalitesi ile markamızı daha iyi tanıtarak 2025’te iyi bir çıkış yapmak istiyoruz” diye konuştu.

“Hedef pazarlarımıza odaklanacağız”

2025 yılındaki ana hedeflerinden birinin ihracat ayağına yönelmek olduğunu ifade eden Torunç, “Üreteceğimiz koli bantlarını Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere Slovakya, Belçika, Norveç ve İngiltere pazarına ihraç edeceğiz. Hedef odaklı çalışacağız. Halen distribütörlüğünü yaptığımız Alman ortağımız ile iş birliğimiz devam ediyor. 2010’da İzmir’de adım attığımız ambalaj sektöründe faaliyetlerimizi 2018’den bu yana Denizli’de sürdürüyoruz. Sektörümüzde öncü bir şirket konumundayız. Hizmette, serviste, kalitede ve fiyatta müşteri memnuniyetini öne alan bir çalışma anlayışına sahibiz. Denizli’de sektörümüzde ilk ISO belgesini alan firmayız” diye konuştu.

Özellikle kolu bandı, streç film ve çember gibi ürünlerde sundukları çözümlerle müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarını vurgulayan Torunç, “Bizim koli bantlarımız yüksek yapıştırma gücü ve dayanıklılıklarıyla öne çıkıyor. Ayrıca şirket logolu ve özel baskılı koli bantlarımız firmaların marka bilinirliklerinin artmasına katkı sunuyor. Streç filmlerimiz yüksek esneklik ve çekme güçleriyle paletlerin ve ürünlerin taşıma sırasında zarar görmesini önlüyor” dedi.