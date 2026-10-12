Ruellia’nın Kentplus Mağazası törenle açıldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’da marka kimliği ve mağaza tasarımıyla öne çıkan Ruellia, Kentplus mağazasıyla büyüme yolculuğunda yeni bir adım attı. İş dünyası ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya getiren açılışa pek çok davetli ve basın mensupları katıldı.

“Ulusal ölçekte bilinir bir marka haline geldi”

İşletme sahibi Betül Peker, Ruellia’nın bugün Konya’nın sahip çıktığı ve ulusal ölçekte bilinirlik kazanan bir marka haline gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ürün seçiminde insanların yaşamına değer katmayı önemsediklerini belirten Peker, mağazanın tasarımını da başından sonuna kadar kendisinin hazırladığını ifade etti.

Yeni mağazanın Konya’nın ve Türkiye’nin en güzel mağazalarından biri olacağına inandığını söyleyen Peker, “Seçtiğimiz her üründe insanların yaşamına değer katmayı önemsiyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Konya’nın sahip çıktığı, ulusal ölçekte yer edinmiş bir marka olmak bizim için büyük mutluluk. Mağazamızın tasarımını başından sonuna kadar kendim hazırladım. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. İşimizin ilk gününden bu yana bize destek olan müşterilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Yeni Kentplus mağazamızın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Öztürk’ten yeni işletmelere destek mesajı

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, yeni işletmelerin açılmasının şehrin ekonomik gelişimi açısından önem taşıdığını belirterek, “Konya’da işletmelerin açılışlarına katılmak ve şehrimizin ekonomisinin büyüdüğünü görmek bizler için çok önemli. İşletmelerimiz, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisini büyütmek adına önemli çalışmalar yapıyor. Bu yatırım dolayısıyla işletme sahiplerine teşekkür ediyorum. Kendilerine mutlu, huzurlu ve bol kazançlı bir iş hayatı diliyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Her yeni işletme ekonomiye katkı sağlıyor”

Açılışa katılan Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal da ulusal ve uluslararası markaların Konya’da faaliyet göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni iş yerlerinin ekonomik hareketliliğe katkı sağladığını vurgulayan Başkan, “Ulusal ve uluslararası markaların şehrimize kazandırılmasından büyük memnuniyet duyuyor, gurur duyuyoruz. Her yeni iş yeri, ekonomiye katkı sağlayan ve şehrimizin gelişimini destekleyen önemli bir adımdır” dedi.

Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Daha sonra protokol üyeleri ve işletme sahibi tarafından açılış kurdelesi kesilerek Ruellia’nın Kentplus mağazası resmen hizmete açıldı.