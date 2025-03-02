RUMELİSİAD, KalDer Bursa Şubesi’nin 500. üyesi oldu

EKONOMİ/BURSA

Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) kalite bilincini yayma ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlama misyonuna ortak olan Rumelisiad Rumelili Yönetici İşadamı ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD), derneğin 500. üyesi olarak bu üyelikle birlikte kalite odaklı çalışmalarını bir adım daha ileri taşımayı hedefliyor. Üyelik hakkında yapılan açıklama iki kurum arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapılarak, bu ortaklığın hem iş dünyasına hem de topluma değer katacağı ifade edildi.

RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke, yaptığı açıklamada "KalDer Bursa Şubesi’nin 500. üyesi olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Kalite bilincini iş dünyasında yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak adına bu iş birliğini çok değerli buluyoruz. RUMELİSİAD olarak, kalite standartlarını her alanda yükseltmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üyeliğimizin, iş dünyasında kalite standartlarını daha yukarı taşıyacak projelere vesile olacağına inanıyorum. Birlikte, hem bölgemize hem de ülkemize değer katacak çalışmalar yürütebileceğimiz için oldukça heyecanlıyız” dedi.

KalDer Bursa Şubesi Başkanı Serkan Ürkmez ise "RUMELİSİAD gibi köklü ve güçlü bir derneğin KalDer Bursa Şubesi’nin 500. üyesi olması bizim için gurur verici bir gelişmedir. KalDer olarak, kalite kültürünü geliştirmek ve sürdürülebilirlik ilkelerini yaygınlaştırmak adına uzun yıllardır iş dünyasıyla iş birliği içinde çalışmalar yürütüyoruz. RUMELİSİAD’ın sahip olduğu vizyon ve bölgesel gücün, bu hedeflerimize büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.

RUMELİSİAD’ın üyeliğiyle hem iş dünyasında kalite anlayışını daha fazla yaygınlaştırma konusunda bir ivme kazanacağımızı hem de birlikte yenilikçi projeler üreteceğimizi düşünüyorum. Bu ortaklığın yalnızca Bursa’ya değil, tüm Türkiye’de kalite bilincinin artmasına destek olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.