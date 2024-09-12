RUMELİSİAD, örnek sanayicileri ödüllendirdi

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Rumelili Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD) tarafından ilk kez düzenlenen ve Rumeli camiasında örnek olan isimlerin ödüllendirildiği “Ülkemize Değer Katan Başarılı Rumelililer Ödül Töreni” düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, milletvekilleri, kent protokolü ile sanayici ve iş insanlarının yoğun ilgi gösterdiği gecede Ermaksan Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan, Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener, Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, Çilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, Bayegan A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Rüya Bayegan, Salcano Bisiklet Yönetim Kurulu Başkanı Salih Akgül adına Yusuf Akgül ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'e ödül verildi.

Törende konuşan RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, 2024 yılının dünyayı etkileyen enerji krizi, tedarik zinciri sorunları, küresel resesyon, yakın coğrafyada yaşanan savaşlar ve yüksek enflasyon gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle zor bir yıl olarak geçtiğini söyledi. Alp, “Önümüzdeki süreçte de bu ekonomik gidişatın çok hızlı toparlanmayacağı görülüyor. Bu nedenle ihtiyatlı ve temkinli hareket etmekte fayda var. Bir işi ülke sanayicisi kaybettiğinde tekrar o işi geri getirmek çok zor. Küresel dünyada katma değerden uzak kalan ülkeler kaybetmeye mahkûm. Bugün tekstil sektöründe çok büyük bir darboğaz var. Bu darboğaz otomotiv ve makine sektörlerinde de yaşanıyor. Artan maliyetlerin getirdiği büyük yükler rekabetçiliğin önüne geçmeye başladı. Sanayi arsasındaki aşırı rantçı yaklaşım ve ekonomik alanda alınan hatalı kararların etkisi ile şirketlerin dengeleri bozuluyor” dedi.