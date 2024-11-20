RUMELİSİAD, yatırımlarda Balkanlar ile Türkiye arasında köprü olacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (RUMELİSİAD), yaklaşık 120 ülkeye ihracat yapan, toplam ticaret hacmi 1.5 milyar dolar seviyesinde olan 300’ü aşkın üyesiyle Türkiye ve Balkanlar arasındaki ekonomik hacmin artırılmasında köprü görevi görüyor. RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke, özellikle Balkan ülkelerindeki yatırım avantajlarını değerlendirmek isteyen üyeleri için rehberlik sağladıklarını belirterek, ilerleyen dönemlerde de Türkiye ve Balkanlar arasında köprü işlevini sürdürerek iş dünyası ve kültürel bağları daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bu kapsamda kasım ayında Karadağ’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceklerini kaydeden Evke, “Ziyarette, Karadağ’ın ticari ve yatırım imkanlarını değerlendirmek üzere çeşitli temaslarda bulunacağız. Yatırım olanaklarını araştıracağız. Kültürel ve ticari bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Murat Evke ayrıca Bulgaristan ve Makedonya gibi ülkelerde de Türk iş insanları için yatırım olanaklarını takip ederek üyeleri bilgilendirdiklerini, Türkiye’den Balkanlar’a yapılacak yeni yatırımların da müjdelerini vereceklerini duyurdu.

Gençlerin eğitimine katkı sağlamak adına meslek edindirme komitelerinin aktif olarak çalışmalar yürüttüğünü de dile getiren Evke, bu alanda 22 farklı faaliyet planladıklarını ve gençlerin kariyer gelişimine destek olduklarını dile getirdi. Evke, genç iş gücünün önemine dikkat çekerek, “Rumeli veya farklı kökenlerden gençlere eğitim ve istihdam fırsatları sunmak bu dönemin öncelikli hedeflerinden biri” diye konuştu. Dernek üyeleriyle birlikte komiteler aracılığıyla daha etkin çalışmalar yürüttüklerini ve bu dönemde Rumeli kültürünün tanıtımına yönelik pek çok projeyi hayata geçireceklerini de anlatan Evke, “Her komiteye bir yönetim kurulu üyemizi sorumlu olarak atadık. Böylece derneğimizdeki faaliyetler daha aktif bir hale geldi” dedi.