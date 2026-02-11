RUMELİSİAD’dan 1. Girişimcilik Zirvesi ‘Gelecek Stratejileri’

EKONOMİ (BURSA) - Rumeli iş dünyasını ve genç girişimcileri aynı çatı altında buluşturan 105. Rumeli Buluşması, bu yıl ilk kez düzenlenen “1. Girişimcilik Zirvesi” başlığı ve Gelecek Stratejileri temasıyla yoğun katılım eşliğinde gerçekleştirildi. Bursa’da bulunan Podyum Davet’te düzenlenen zirve, vizyoner konuşmaları ve güçlü networking ortamıyla dikkat çekti. RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke,105’incisini gerçekleştirdikleri Rumeli Buluşması ve “Gelecek Stratejileri” temasıyla düzenlenen 1. Girişimcilik Zirvesi’nin iş dünyasının, girişimciliğin ve ortak aklın geleceğine dair güçlü bir irade ortaya koyduklarına değindi.

“Gelecek stratejisi; sadece büyümek değil, doğru şekilde büyümek”

Çok hızlı değişen bir çağın içinde olduklarını ifade eden Evke, “Teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor, küresel dengeler yeniden kuruluyor, rekabet artık sadece yerel değil, küresel bir zeminde yaşanıyor. Böyle bir dönemde ayakta kalmanın yolu; geçmiş başarılarla yetinmek değil, geleceği doğru okumak ve bugünden hazırlanmaktır. İşte bu yüzden bugün ana başlığımız: Gelecek Stratejileri. Bizim için gelecek stratejisi; sadece büyümek değil, doğru şekilde büyümektir. Birincisi; insanı merkeze alan bir kalkınma anlayışıdır. Gençlerimizi, girişimcilerimizi, yenilikçi fikirleri ve üretken aklı desteklemeden güçlü bir gelecek kurulamaz. İkincisi; teknolojiyle entegre, dijital dönüşümü içselleştirmiş bir iş yapma kültürüdür. Yapay zekâ, e-ticaret, finansal teknolojiler, enerji dönüşümü. Bu alanları izleyen değil, bu alanlarda söz söyleyen bir iş dünyasını hedefliyoruz” dedi.

“Geleceği okuyan konuşmalar”

Zirvenin konuşmacıları arasında; pazarlama ve strateji alanındaki akademik çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İbrahim Kırçova, iş geliştirme ve marka stratejileri üzerine değerlendirmelerde bulunan Merter Özdemir, yeni nesil liderlik ve kurumsal dönüşüm konularını ele alan İlkay Demirdağ ve girişimcilik ekosistemi üzerine paylaşımlarda bulunan Tunç Berkman yer aldı. Konuşmacılar; “Küresel ekonomik dönüşüm”, “Dijitalleşme ve yapay zekâ etkisi”, “Marka konumlandırma ve sürdürülebilir büyüme”, “Yeni nesil girişimcilik modelleri” başlıklarında önemli değerlendirmelerde bulundu. Zirve, yalnızca bir konferans programı olmanın ötesine geçerek genç girişimciler ile deneyimli iş insanlarını doğrudan temas ettiren bir platforma dönüştü. Katılımcılar, konuşmaların ardından düzenlenen networking bölümünde fikir alışverişinde bulunarak yeni iş birliklerinin temellerini attı.