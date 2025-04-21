RUMELİSİAD’dan Rumeli lezzetlerine anlam katan buluşma

EKONOMİ/BURSA

RUMELİSAİD tarafından düzenlenen 1.Rumeli Lezzetleri Buluşması ve "Rumeli Yemekleri" kitabı tanıtım etkinliği Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu’nda gerçekleşti. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke kitabın ilk basımını gerçekleştiren geçmiş dönem başkanlarından Erol Kılıkçıer’e ve kitabının basımında ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Rumelisiad Kadın ve Sanat Komitesine ve Başkanı Seyhan Merter Yaran’a teşekkür etti.



Evke, "Rumeli Yemekleri" kitabından elde edilen gelirin de RUMELİSİAD Vakfı’na aktarılarak öğrenci burslarında kullanılacağını ifade etti. Etkinlikte Rumeli mutfağının seçkin lezzetlerini sunan Rumeli Mutfağı ile Abidin Usta ve Dobrapita Boşnak Börekçisi de yer aldı ve katılımcılara özgün Rumeli tatlarını deneyimleme fırsatı sundu. Buluşmada, Rumeli kültürüne ve mutfağına dair keyifli sohbetler ve paylaşımlar yapıldı. RUMELİSİAD tarafından düzenlenen bu anlamlı etkinlik, hem Rumeli mutfağının zenginliğini tanıtmak hem de kültürel bağları güçlendirmek amacıyla dikkat çekici bir organizasyon olarak kayda geçti. Katılımcılar, Rumeli yemeklerinin tarihî derinliğini ve günümüzdeki çeşitliliğini keşfetmenin mutluluğunu yaşadı.