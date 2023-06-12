RUMELİSİAD’dan Sırbistan çıkarması

EKONOMİ/BURSA

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında ticaret köprüsü olmaya devam ediyor. RUMELİSİAD Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi, bu yıl Sırbistan’ın Sancak Bölgesinde gerçekleştirildi. Programda; Sırbistan ile ekonomik iş birliği ve yatırım imkanları ele alınırken, çok sayıda B2B görüşme gerçekleştirildi. Sırbistan programının son derece verimli geçtiğini kaydeden RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Sırbistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp, “RUMELİSİAD olarak, Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi’ni bu yıl Sırbistan’da gerçekleştirmek adına çeşitli görüşmelere imza attık. Bölgede gerçekleştirdiğimiz temaslarda RUMELİSİAD’a ve Türkiye’ye duyulan güven bizleri son derece mutlu etti. Ayrıca buradaki yatırım imkânları konusunda da önemli geri dönüşler elde ettik. Balkan ülkeleriyle ticaret hacminin daha da arttırılması konusunda çalışmalarımız aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.