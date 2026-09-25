RUMELİSİAD’dan ülkeye değer katanlara ödül

ERHAN BEDİR / BURSA

Rumeli kültürünün yaşatılması, ekonomik ve kültürel bağların güçlendirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Rumelili Yönetici, İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (RUMELİSİAD), 109. Rumeli Buluşması’nı “2. Ülkemize Değer Katan Rumelililer Ödül Töreni” ile gerçekleştirdi. Podyum Davet’te düzenlenen gecede, farklı alanlarda Bursa ve Türkiye’ye katkı sağlayan altı isim ödüle layık görüldü. Gecenin açılışında konuşan RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke, ödüllerin yalnızca bireysel başarıları değil, topluma ve ülkeye yapılan katkıları görünür kılmayı amaçladığını söyledi. Evke, “Bu akşam vereceğimiz ‘Ülkemize Değer Katan Rumelililer’ ödülleri tam olarak bu anlayışın bir ifadesidir. Buradaki isimler yalnızca kendi alanlarında başarılı olmuş insanlar değildir. Onlar, yaptıkları işin ötesine geçerek ekonomiye, kültüre, eğitime, sanata, spora ve ülkemizin geleceğine katkı sunmuş değerlerdir. Başarılarını yalnızca kendileri için değil, çevreleri ve ülkeleri için anlamlı hale getirmiş insanlardır” dedi.

“20 yıllık birikim”

RUMELİSİAD’ın 20 yıllık geçmişine de dikkat çeken Evke, derneğin geçen süre içerisinde iş dünyası ile sosyal ve kültürel hayat arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu belirtti. Evke, “20 yıl boyunca bu çatı altında çok sayıda insanı bir araya getirdik. Dostluklar ve iş birlikleri geliştirildi, yeni nesiller ortaya çıktı, gençler desteklendi. Bursa ile Balkanlar arasındaki ekonomik ve kültürel bağların güçlenmesi için önemli adımlar atıldı” ifadelerini kullandı. RUMELİSİAD’ın Bursa ve Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkı sunan güçlü bir sivil toplum kuruluşu haline geldiğini belirten Evke, “Bizler de Bursa’mıza ve ülkemize ilham kaynağı olmak için çalışıyoruz” dedi.

“Ülkemize değer katanlara ödül”

Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen “Ülkemize Değer Katan Rumelililer Ödül Töreni”nde iş dünyası, ihracat, spor ve eğitim başta olmak üzere farklı alanlarda katkı sunan isimler ödüllendirildi. RUMELİSİAD eski Başkanı Zarif Alp, Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, Bursaspor ve Milli Takım eski kaptanı Sedat Özden, Uludağ İhracatçılar Birliği Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar, Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Durmaz Yılbirlik ve Emine Örnek Eğitim Kurumları Kurucu Başkanı Emine Demirel Örnek ödüle layık görüldü. Gecede Fatma Durmaz Yılbirlik’in şehir dışında olması nedeniyle katılamadığı gecede ödülünü Burçin Tosun aldı. RUMELİSİAD’ın 109. Rumeli Buluşması, ödül sahipleri ve RUMELİSİAD Yönetim Kurulu üyelerinin geceyi ölümsüzleştirmek adına hep birlikte hatıra fotoğraf çektirmesiyle son buldu.