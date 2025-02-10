RUMELİSİAD’ın Ekonomi Zirvesi Kıbrıs’ta yapıldı

EKONOMİ (BURSA) – RUMELİSİAD’ın düzenlediği KKTC Ekonomi ve Yatırım Zirvesi’ye onur konuğu olarak katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, Türkiye’nin desteği ve işadamlarının özverili yaklaşımları ile KKTC’nin önemli yatırım imkanları barındırdığını ifade ederken, büyümeye gelişmeye devam ettiğini vurguladığı, bu tarz organizasyonların devamının gelmesini temenni ettiğini dile getirdi. KKTC’nin stratejik sektörleri olan turizm, inşaat, enerji ve teknoloji gibi alanlarda yatırım fırsatları masaya yatırıldığı Zirvede ayrıca, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke de zirvenin, Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomik bağları güçlendireceğini belirterek, “Bu organizasyon, sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bağlarımızı da pekiştirecek bir adım. KKTC’nin yatırımcılar için sunduğu fırsatları daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyoruz” dedi. Zirve kapsamında düzenlenen panellerde, uzman konuşmacılar ve sektör temsilcileri, KKTC’nin ekonomik kalkınma stratejileri üzerine görüşlerini paylaştı.

Konuşmaların ardından zirveye onur konuğu olarak katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.