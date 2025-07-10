Ruşen Cıvata AOSB’de ‘akıllı vida’ fabrikası kurdu

Eray ŞEN/ADANA

Noyaner Grup bünyesinde 1970 yılından bu yana pazarlama şirketi olarak faaliyet gösteren Ruşen Cıvata, üretime adım atarak Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) ‘akıllı vida’ fabrikası kurdu. Altyapısı aylık 3 bin ton kapasiteye göre inşa edilen tesiste ilk üretim başladı.

Ruşen Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Noyaner, şirketin kuruluş ve gelişim öyküsünü EKONOMİ’ye anlattı. Noyaner Grup’un tarım, finans, makine, pen, sunta ve marin gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğini belirten Sefa Noyaner, “Noyaner Tarım bünyesinde Havutlu’da 250 dönüm civarında narenciye bahçesi bulunuyor. 1998 yılında kurulan Noyaner Döviz Altın A.Ş. ile 27 yıldır finans sektöründe varız. 2012 yılında hizmet sektöründe Hyundai markası altında satış, servis, yedek parça olarak bayilik aldık. Ayrıca Noyaner Sigorta var. Ruşen Cıvata ise 1970’de kurulmuş bir şirket ve ben 55 yıllık firmanın ikinci kuşağıyım. Makine imalat sanayinde önemli markalara hizmet veriyoruz” dedi.

AOSB’de Noyaner Bağlantı Elemanları olarak yaptıkları yatırıma değinen Noyaner, “2022 yılında OSB’de kura ile bir yer aldım. Yan tarafındaki arsayı da açık artırma ile aldım. Toplam 50 dönüm oldu. 30 bin metrekarelik ilk arsanın 18 bin metrekaresini kapattık. Oraya entegre bir ‘akıllı vida’ fabrikası kurduk. İnovatif bir ürün. Türkiye’de de 7-8 yıldır kullanılıyor” bilgisini verdi.

Akılllı vida fabrikasında kapasitenin aylık 3 bin ton olduğunu anlatan Noyaner, “Şu an için bin ton makine kapasitemiz var ama altyapıyı 3 bin tona göre yaptık. İlk üretime geçtiğimiz günlerde 300 ton ile başladık. Burası 11 departmandan oluşan entegre bir tesis ve ithal ikame ürün üretiyoruz” diye konuştu. Noyaner, tesisin yapımına üç yıl önce başladıklarını, bugünkü fiyatlarla 50 milyon dolar tutarında bir yatırım olduğunu vurguladı.

Şu anda tek vardiyada 100 kişi istihdam ettiklerini aktaran Noyaner, “Üç vardiyaya çıktığımızda 300 kişi, 3 bin ton kapasiteyi devreye aldığımızda da 900 kişi olacak. Ağustos gibi ikinci, ocak-şubat gibi de üç vardiya yapmayı planlıyoruz. Bu şekilde aylık 1000 ton kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

“İthal ikame bir ürün üretiyoruz”

Akıllı vidanın ithal bir ürün olduğunu vurgulayan Noyaner, şöyle devam etti: “Civata-somuna göre daha stratejik, katma değerli bir mal. Üretim sürecinin her aşamasında mühendislik var. Bu süreçte 11 prosesin birinde hata yapsan üretim mümkün olmaz. İnşaatın olduğu her yerde varız. Bu yatırımı yüzde 90 öz sermaye ile yaptık, ithalatı önlediği için devletten yüzde 10 kredi aldık. Zaten 600 ton ithalat yapıyorduk, bunu önleyeceğiz, 200-300 ton da ihracat yapsak bin tonluk bir kapasite söz konusu. Bu konuda önümüzdeki süreçteki gelişmemizi biraz da Türkiye ekonomisinin gidişatı ile sektördeki diğer firmaların durumu belirleyecek.

“Ruşen Cıvata dördüncü çocuğum”

Şirket çalışmalarına 1995’li yıllarda katıldığını ifade eden Noyaner, “Ben geldiğimde Ruşen Cıvata küçük bir aile şirketiydi. Şirketi zamanla ithalatla büyüttük. Ulusal bir firma olduk. Şu anda 13 bölge müdürlüğümüz var” dedi. Türkiye’nin ithalat rejiminde yapılan bazı düzenlemelerden sonra ithal ettikleri malların ‘pahalıya’ gelmesi üzerine üretime adım atmaya karar verdiklerini söyleyen Noyaner, “Yapılan düzenlemeler ve piyasa şartlarına bakıldığında bu durumun yaşanabileceğini, çemberin daraldığını öngörüyordum ve Ruşen Cıvata’nın küçülmesini hazmedemedim. Benim üç çocuğum var, burası dördüncü çocuğum” ifadesini kullandı.

Akıllı vida nedir?

Klasik vidalama yönteminde, önce matkap ile delik açılıp, ardından dübel yerleştirilip son aşamada vidayı takma şeklinde tamamlanan işlem; akıllı vidalar ile aynı anda hem delme hem vidayı yerleştirme yapılarak daha hızlı gerçekleşmektedir. ‘Matkap uçlu vida’ olarak da bilinen bu ürün, önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlamaktadır.