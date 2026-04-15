S London, Londra’da ev sahibi olmak isteyen İzmirli yatırımcılarla buluşacak

EKONOMİ / İZMİR

İngiltere’de 20 yılı aşkın tecrübesi bulunan gayrimenkul uzmanı Esra Beratlıgil, Londra’da konut sahibi olmayı hedefleyen Türk yatırımcılara yönelik olarak düzenli aralıklarla proje tanıtımları gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul ve Kocaeli’de yatırımcılarla buluşan S London, 17-18 Nisan tarihlerinde İzmir Swissotel’de özel bir proje tanıtımı düzenlemeye hazırlanıyor.

2001 yılından bu yana aktif olarak faaliyet gösteren ve sektörde derin bir uzmanlığa sahip olan Esra Beratlıgil, kurucusu olduğu S London ile Türk yatırımcıları Londra gayrimenkul piyasasıyla buluşturuyor. İngiltere’deki kariyerine “property development” alanında başlayan Beratlıgil, özellikle Londra’nın güneyinde başlayan kentsel dönüşüm sürecini erken fark ederek sektörde güçlü bir konum elde etti. Yıllar içinde farklı milletlerden yatırımcıların beklentilerini analiz eden ve satış ofislerindeki deneyimiyle piyasanın dinamiklerini yakından tanıyan Beratlıgil, bugün yatırımcılarına doğru lokasyon, doğru proje ve doğru finansman modeliyle rehberlik ediyor.

2020 yılında pandemiyle birlikte kendi şirketi S London’ı kuran Beratlıgil, kısa sürede referansla büyüyen bir müşteri ağına ulaştı. Şirket, İngiltere’nin önde gelen inşaat firmalarının ana acenteleri arasında yer alırken, aynı zamanda sektördeki başarısını uluslararası ödüllerle de taçlandırdı. S London iki yıl üst üste Berkeley Premier Acenta Ödülü’ne de layık görüldü.

S London, yatırımcılara yalnızca konut satışı değil; doğru proje seçimi, pazarlık süreci, hukuki işlemler, mortgage danışmanlığı ve kiralama yönetimi gibi uçtan uca hizmet sunuyor. Londra’da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için en kritik unsurların başında lokasyon, ulaşım kolaylığı ve demografik yapı geliyor. Özellikle güçlü kira talebi, uluslararası kiracı profili ve pound bazlı gelir avantajı, Türk yatırımcıların ilgisini artırıyor. Ayrıca İngiltere’deki şeffaf hukuki sistem ve yabancılara açık mortgage imkanları, yatırımı daha erişilebilir ve güvenli hale getiriyor.

Türkiye’de yaşayan yatırımcılar için %75’e varan mortgage seçenekleri sunulurken, kira gelirinin kredi ödemesini karşılayabildiği modeller büyük ilgi görüyor. Bu sayede yatırımcılar, S London, bu fırsatları daha iyi tanıtmak amacıyla Nisan ayında Türkiye’nin üç farklı şehrinde yatırımcılarla bir araya geliyor.

3 Nisan’da Kocaeli’nde, 4-5 Nisan’da ise İstanbul Swissotel’de düzenlenen etkinliklerin ardından, sıradaki durak İzmir. 17-18 Nisan tarihlerinde İzmir Swissotel’de gerçekleşecek etkinliklerde, 300 bin pound ile 20 milyon pound arasında değişen geniş kapsamlı projeler yatırımcılara sunulacak.

Etkinliklerde yatırımcılar; projeleri detaylı inceleme, farklı seçenekleri karşılaştırma ve alanında uzman avukatlar, mortgage danışmanları ve kiralama profesyonellerinden birebir bilgi alma fırsatı yakalayacak.