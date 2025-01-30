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Saccı Paslanmaz, kapasitesini artıran yatırımlara odaklandı

Saccı Paslanmaz, 2024’te başladığı yeni makine parkuru yatırımıyla, kapasitesini bu yıl yüzde yüz artıracak. Firma ayrıca, orta vadede ise 2028 yılına kadar üretim alanını 30 bin metrekareye çıkaracak.

Hilal Sönmez
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Saccı Paslanmaz, kapasitesini artıran yatırımlara odaklandı
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Demir çelik sektörüne 1962 yılında giren Saccı Paslanmaz, 1994 yılında paslanmaz çelik ticareti, 2003 yılında ise paslanmaz çelik servis merkezi yatırımlarını hayata geçirdi. 2009 yılından itibaren Saccı Paslanmaz markasını kurarak yassı paslanmaz sac  yüzey işlemleri (taşlama-fırçalama) ve paslanmaz boru - profil üretimi alanlarında faaliyet göstermeye başlayan firma, 2024 yılında da paslanmaz sac, boru- profil üretim makine hatları ilave  yatırımı yaparak kapasitesini yüzde yüz artırdı. Saccı Paslanmaz Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Yazırdağ, paslanmaz çelik boru- profil alanındaki yatırımın yanı sıra paslanmaz sac yüzey işlem (taşlama-fırçalama) üretimi için de yatırım yaptıklarını paylaştı. Yazırdağ, “2024 yılında anlaşmasını yaptığımız makine yatırımıyla paslanmaz sac yüzey işlem (taşlama-fırçalama)   üretiminde kapasitemizi ciddi oranda  artıracak yeni yatırımları bu yıl devreye alacağız.  Ayrıca yine,organize sanayi bölgesinde  2024 yılında anlaşmasını tamamladığımız arsa yatırımımız sayesinde de,  üretim alanımızı 2028 yılına kadar 30 bin metrekareye çıkarmayı planlıyoruz” dedi. Cüneyt Yazırdağ, firmanın üçüncü kuşak yöneticisi olarak görevde olduğunu belirterek, önceki kuşaklardan aldıkları,bilgi ve tecrübelerle markayı daha ileri seviyelere taşıyacaklarını söyledi.

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