Saçmacı Camii hizmete açıldı
Melikgazi İlçe Belediyesi ve hayırsever Saçmacı ailesi iş birliği ile yapımı tamamlanan mimarisi taş yapı olarak yapılan, zemin ve mahfil katından oluşan ve yaklaşık 700 kişilik cemaate hizmet edecek olan Saçmacı Camii hizmete açıldı.
KAYSERİ/EKONOMİ
Erenköy Mahallesi’nde gerçekleşen Saçmacı Camii Açılış Töreni’ne Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte kent protokolü de katıldı.
Hayırsever iş insanı Mehmet Saçmacı, cami yapımında emeği geçenlere teşekkür ederken, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da belediye olarak camiler, okullar, aile sağlığı merkezleri açtıklarını, yapılan işlerin güzel olmasını istediklerini anlattı.
Protokol konuşmaların ardından açılış duası ile Melikgazi Belediyesi Saçmacı Camii ibadete açıldı.