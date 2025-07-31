Sadık Grubu, finansal yönetim, risk kontrolü ve verimliliğe odaklandı

DENİZLİ / EKONOMİ

Akaryakıt, otomotiv, tarım, sigorta ve gayrimenkul geliştirme sektörlerinde hizmet veren Sadık Grubu, zorlu ekonomik koşulların yaşandığı son iki yılı finansal yönetim, risk kontrolü ve operasyonel verimlilik odaklı yaklaşımlarla yönetti.

78 yıllık deneyime sahip olduklarını dile getiren Sadık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Cihan Mersin, “Akaryakıt sektöründe, global markaların iş ortağı olarak Shell, Opet, Total Energies, Petrol Ofisi, Aygaz, Alpet ve Milangaz olmak üzere 8 istasyonumuz ile hem perakende hem de güçlü lojistik ağımız aracılığıyla ticari yakıtlar, toptan madeni yağlar, bitüm ve taşıt tanıma sistemleri hizmetleri sunuyoruz. Otomotiv alanında ise Renault, Dacia, Chery ve DFSK markalarının yetkili satıcı ve servis bayiliğini yürütüyoruz. Sadık2 markası altında ikinci el otomotiv pazarında bireysel müşterilere ve şirketlere hizmet veriyoruz. Ayrıca filo kiralama, lastikte 17 dünya markası ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyoruz” dedi.

Tarım sektöründe, Sadık Tarım markası ile kendi arazilerinde iyi tarım uygulamaları gerçekleştirerek, doğal beslenmeyi desteklediklerini ifade eden Mersin, “Ürettiğimiz zeytinyağı ve ballarımız, sağlıklı ve kaliteli gıda arayışında olan tüketicilerle buluşuyor. Yenilikçi yaklaşımlarımız ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz. Gelecekte de bu değerler doğrultusunda büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Büyümeye odaklı bir yapı ile yolumuza devam ediyoruz”

2025’in küresel ve ulusal ölçekte ekonomik belirsizliklerin hâkim olduğu; para politikalarının sıkılaştığı, tüketici davranışlarının değiştiği ve finansal kaynaklara erişimin her zamankinden daha meşakkatli hale geldiği bir dönem olarak başladığını vurgulayan Mersin, “Tüm bu zorluklara rağmen, 2025’in ilk yarısını dirençli bir şekilde geçirdik. Finansal sürdürülebilirliğe öncelik vererek, yatırımlarımızı önceliklendirdik; dijitalleşme, verimlilik ve maliyet kontrolü odaklı adımlar attık. 2025’in ikinci yarısına girerken, ekonomik dengelerin hala dalgalı seyrettiğinin farkındayız. Ancak, belirsizlik ortamlarında dahi fırsatları görebilen, riskleri yönetebilen ve sürdürülebilir büyümeye odaklanabilen bir yapı ile yol almaya devam edeceğiz” dedi.

Son iki yıl hem iç pazarda hem de global ölçekte; yüksek enflasyon, dalgalı döviz kurları ve artan faiz oranlarıyla şekillenen bir ekonomik iklim yaşandığını hatırlatan Mersin, “Bu süreci dikkatli bir finansal yönetim, risk kontrolü ve operasyonel verimlilik odaklı yaklaşımlarla yönettik. Bizim açımızdan öncelikli hedefler; mevcut faaliyetlerimizi sağlam zeminde sürdürmek, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı projelerimizi hızlandırmak ve insan kaynağımıza yaptığımız yatırımları artırmak olacak. 78 yıllık tecrübemiz ile geleceğe dönük olarak, kriz dönemlerinden öğrenilen derslerin yol gösterici olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle büyüme kadar sağlıklı yapılanma ve stratejik esneklik de bizim için en az kârlılık kadar önemli bir gösterge haline geldi” diye konuştu.

Şu an 300 kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Mersin, “İşgücü politikamız, çalışanlarımızın gelişimini sürekli kılmayı ve kurumsal hafızayı güçlendirmeyi hedefliyor. Bizim için bir çalışan sadece bir pozisyonun değil, aynı zamanda şirketin geleceğinin bir parçasıdır. Bu nedenle uzun vadeli çalışan ilişkilerine, iç terfilere ve çalışanlarımızın şirket içinde sürekli gelişimlerine büyük önem veriyoruz” dedi.

Yeşil enerji çözümlerini gündemimize aldık

Gelecek planlarını iki temel eksen üzerine inşa ettiklerini vurgulayan İrfan Cihan Mersin, “Mevcut enerji, otomotiv, tarım, sigorta, gayrimenkul geliştirme hizmet alanlarımızda, istikrarlı ve nitelikli büyüme sağlamayı, aynı zamanda grubumuza uzun vadede değer katacak yeni alanlara stratejik yatırımlarla yönelmeyi hedefliyoruz. Grubumuzu geleceğe taşıyacak yeni sektörlere yönelik fırsatları da yakından takip ediyoruz. Grubumuzun değer zincirine katkı sağlayacak, yenilikçi ve imza niteliğinde projeleri de gündemimize aldık. Bu projeler içerisinde yeşil enerji çözümleri de yer alıyor” bilgilerini verdi.