Sadık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Cihan Mersin: “Büyüme hedefimizden vazgeçmeyeceğiz”

DUYGU GÖKSU / DENİZLİ

Otomotiv, toptan ve perakende akaryakıt, sigorta, tarım ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Sadık Grubu, enerji alanında istasyon işletmeciliğinin yanı sıra Türkiye genelinde toptan akaryakıt dağıtımı gerçekleştiriyor. Nakliye ve lojistik firmaları, kamu müteahhitleri, limanlar ve büyük altyapı projelerine yakıt tedariki sağlayan grubun faaliyet alanları her geçen yıl genişliyor. Grubun çalışmalarını değerlendiren Sadık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Cihan Mersin, kârlılık oranlarında düşüş yaşansa da büyüme eğilimlerinin devam ettiğini belirtti. Mersin, “Önümüzdeki dönemde bazı sektörlerde kârlılık oranları düşse de Sadık Grubu olarak yatırımlarımızı ve büyüme stratejimizi sürdürmeye kararlıyız. Farklı sektörlerdeki güçlü varlığımız ve geniş müşteri ağımız, sürdürülebilir büyümemizin en önemli gücünü oluşturuyor” diye konuştu.

“Otomotivden enerjiye geniş bir faaliyet alanımız var”

Otomotiv sektöründe çeşitli markaların bayiliklerini yürüttüklerini belirten İrfan Cihan Mersin, “Bayiliklerimizin tamamında satışın yanı sıra yedek parça ve servis hizmetleri de sunuyoruz. Böylece müşterilerimize satış sonrası süreçte de güçlü bir destek sağlıyoruz. Otomotiv tarafında ise faaliyetlerimiz farklı alanlara yayıldı. Her marka ikinci el araç ticareti, filo kiralama ve bir çok markanın yer aldığı lastik satışı gibi alanlarda hizmet veriyoruz. Ayrıca sigorta sektöründe de faaliyet gösteriyoruz” dedi.

Enerji sektörünün grubun lokomotif alanlarından biri olduğunu vurgulayan Mersin, akaryakıt faaliyetlerinde istasyon işletmeciliğinin yanı sıra esas hacmin toptan akaryakıt dağıtımından geldiğini ifade etti. Mersin, “Türkiye genelinde lojistik ve taşımacılık şirketleri başta olmak üzere geniş bir müşteri portföyüne hizmet veriyoruz. Büyük ölçekli altyapı ve inşaat projeleri de bu portföyün önemli bir parçası. Köprü, havalimanı ve liman gibi büyük projelere de yakıt tedariki sağlıyoruz. Madeni yağ toptancılığı, yalıtım ve asfalt uygulamalarında kullanılan bitüm satışı ile taşıt tanıma sistemleri distribütörlüğü enerji alanındaki diğer önemli faaliyet başlıklarımız arasında yer alıyor. Bu alanlarda Türkiye’nin güçlü markalarıyla iş birliği içinde çalışıyoruz” diye konuştu.

Gayrimenkul geliştirme projeleri yürüttüklerini, bu projelerin Denizli’nin yanı sıra İstanbul, İzmir ve Aydın gibi şehirlerde de devam ettiğini söyleyen Mersin, “Bu kapsamda okul yatırımlarımız da bulunuyor. Bugüne kadar üç okul projesi yaptık” dedi.

“Tripolium ile tarımda yeni bir dönemin kapısını araladık”

Yıllardır nar, zeytin ve zeytinyağı üretimi yaptıklarını hatırlatan Mersin, “Bunun yanında arıcılık faaliyetlerimizle bal üretimi de gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz ürünleri web sitemiz üzerinden doğrudan tüketicilerle buluşturuyoruz. Aynı zamanda bazı restoranlara toptan satış yapıyor ve grubumuzun akaryakıt istasyonlarında bulunan marketlerde de ürünlerimizi tüketicilerle buluşturuyoruz. Bu yıl ise bizim için önemli bir dönüm noktası oldu ve Tripolium markasıyla yeni bir döneme girdik. Markanın ismini belirlerken Denizli’de bulunan ve geçmişi MÖ 1. yüzyıla kadar uzanan Tripolis Antik Kenti’nden ilham aldık. Bizim için Tripolium, o kadim topraklardan bugüne taşınan bir mirası ve üretim kültürünü temsil ediyor. Tripolium, sürdürülebilir üretim yaklaşımıyla tarımda yeni bir dönemin kapısını aralıyor” dedi.

“Amacımız nitelikli ürünler ortaya koymak”

Tripolium’da amaçlarının sadece iyi ürün üretmek değil; doğaya saygılı, katkısız ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla gerçekten nitelikli ürünler ortaya koymak olduğunu söyleyen Mersin, şöyle konuştu: “Toprağın sunduğu değeri en saf haliyle koruyarak hem bugüne hem de geleceğe karşı sorumluluk taşıyan bir marka inşa etmeye çalışıyoruz. Bugün Tripolium’un doğal ve özenle üretilmiş lezzetlerine bu markamızın internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün. Bu yolculuğu büyütürken en büyük motivasyonumuz ise toprağa duyduğumuz saygı ve iyi gıdaya ulaşmak isteyen insanlarla kurduğumuz bağ.”