Saffet Emre Tonguç: “Turist modern binaları değil, tarihi eserleri görmeye gelir”

EKONOMİ (BURSA) - Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği’nin (BUİKAD), Podyum Davet Mercan Salonu’nda düzenlediği geleneksel “İş’te Sohbetler” toplantısı, yoğun katılıma sahne oldu. Tarihçi-Seyahat Yazarı-Profesyonel Rehber Saffet Emre Tonguç’un konuk olduğu toplantının açılışında konuşan BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, önemli marka etkinliklerinden biri olan “İş’te Sohbetler” toplantılarının, aynı zamanda, bir vizyon paylaşımı olduğunu söyledi. Başarının sadece rakamlarla değil; hikâyelerle, izlerle ve hafızayla büyüdüğünü belirten Şençayır, “Bugün bu inançtan yola çıkarak, bizleri geçmişle buluşturan, yaşadığımız coğrafyayı anlamlandırmamıza katkı sunan çok değerli bir isimle, özel bir konukla bir aradayız. Tarihçi, seyahat yazarı, profesyonel rehber ve konuşmacı Saffet Emre Tonguç, bilgi birikimi, anlatım gücü ve sahadaki deneyimiyle, tarihi mekanlara bakışımızı derinleştirecek” diye konuştu.

“Kadınlar iş dünyasında sabrın ve dönüşümün mimarları”

Kadınların iş hayatında çoğu zaman görünmeyen emeğin, sabrın ve dönüşümün mimarları olduğuna dikkat çeken Şençayır, kadınların kurduğu her işin, büyüttüğü her markanın, geleceğin ekonomik ve sosyal haritasını şekillendirdiğini ifade etti. Tonguç’un şehirleri anlatırken yaptığı ile kendi yaptıkları arasında güçlü bir benzerlik bulunduğuna işaret eden Şençayır, “O, geçmişi bugüne bağlayan köprüler kuruyor, biz ise bugünü yarına taşıyan köprüler kuruyoruz. Üstelik bu köprülerin bir ucunda cesaret, bir ucunda vizyon, bir ucunda da dayanışma var. Bu akşamki sohbetimizin bizlere yeni pencereler açacağına, farklı bakış açıları kazandıracağına ve hepimize ilham vereceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Bursa’nın turizmdeki büyük potansiyeli

Turizm Rehberlik Kokartı’nı Bursa’dan aldığını vurgulayan Saffet Emre Tonguç da “Turizm sektörüne adım atmama vesile olan bu şehrin, hayatımda özel bir yeri bulunuyor. Ben Bursa’yı çok seviyorum. Ülkemizin en güzel şehirlerinden Bursa; tarihi dokusu, doğal güzellikleri, Uludağ’ı ve gölleriyle tam bir turizm cenneti. Türkiye’nin İstanbul’dan sonraki ikinci büyük kapalıçarşısı Bursa’da bulunuyor. Alışveriş merkezlerinden ziyade, vaktimi ağırlıklı olarak, Bursa Kapalıçarşı’nda geçirmeyi tercih etmişimdir. Geçmişten gelen tarih esintisini iliklerinize kadar hissettiğiniz Bursa Kapalıçarşı, sahip olduğunuz kültür hazinesinin de değerini gözler önüne seriyor. Benim İstanbul Kapalıçarşı için dile getirdiğim bu ifadeyi siz de Bursa’daki Kapalıçarşı için dile getirebilirsiniz. Bir Kozahan’ın ya da Kapalıçarşı’nın da içinde yer aldığı Hanlar Bölgesi’ndeki diğer hanların, insana huzur veren dinginliği ve asil duruşu, herkesin kabulleneceği bir gerçekliktir” diye konuştu.

Tarih ve kültür bilincinin turizme katkısı

Dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelen turistlerin modern binalar, yollar ve alışveriş merkezleri görmeye gelmediklerini ifade eden Tonguç, tarihi eserlerin korunarak nesiller boyu yaşatılmasının kültür bilincinin gelişimine katkı sağlayacağı gibi gelen turist sayısını ve turizm gelirini de artıracağını vurguladı.

Dezavantajlı kız çocuklarına kitap geliri desteği

Tonguç, gecenin sonunda, geliri, “dezavantajlı kız çocuklarının eğitim harcamalarında” değerlendirilmek üzere, Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Durmaz Yılbirlik ile birlikte yazdıkları ‘Bursa Hakkında Her Şey’, kitabı ile kendi yazdığı ‘Boğaz Hakkında Her Şey’, ‘Kanatlarımda İstanbul’ ve ‘Butik Oteller’ kitaplarını konuklara imzaladı.