Sağlık turizminde Türkiye gerilerken İzmir payını beşe katladı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Sağlık turizmi alanında bölgesel iş birliğinin artırılması ve sektörün sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Ege Bölgesi’ndeki paydaşları bir araya getirecek Sağlık Turizmi Ege Bölge Toplantısı düzenlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi ile İzmir iş dünyasının iş birliğinde gerçekleştirilecek toplantıda, sektörün mevcut durumu, bölgesel ihtiyaçlar ve rekabet gücünü artırmaya yönelik adımlar ele alındı.

Sağlık turizmi sektöründe bölgesel toplantılarla sorunların tespit edilmesi ve çözüm geliştirilmesinin amaçlandığını belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclis Başkanı Özgür Öztan, “2003 yılından bu yana farklı illerde düzenlediğimiz bölge toplantılarıyla sektör paydaşlarını bir araya getiriyoruz. Bu toplantıların temel amacı, bölgelerin birbirinden farklılaşan ihtiyaçlarını ve sorunlarını yerinde tespit ederek çalıştaylarla detaylandırmak ve ardından kamu ile güçlü bir iletişim kurarak çözüm üretmek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında yürütülen bu çalışmalarla sektörün tüm aktörlerini aynı zeminde buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Sektörün son yıllarda hızlı bir büyüme gösterdiğine ancak yeni zorluklarla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Öztan, “Türkiye olarak 2024 yılında 3 milyar dolar seviyesine ulaştık, ancak 2025 yılı beklentilerin altında kaldı. Bu noktada fiyat rekabeti yerine kaliteyi ön plana çıkarmamız gerekiyor. Ege Bölgesi ve özellikle İzmir, sahip olduğu sağlık altyapısı, nitelikli insan kaynağı, termal kaynakları ve yaşam kalitesiyle öne çıkıyor. İzmir’in sağlık turizmindeki payı son yıllarda yüzde 1 seviyelerinden yüzde 5’e yükseldi. Sektör genelinde gelirler durağan seyrederken İzmir’in bu alanda büyüme göstermesi dikkat çekici bir gelişme” dedi.

Özgener, “Sektörün 300 milyar doların üzerine çıkılması bekleniyor”

Sağlık turizminin küresel ölçekte hızla büyüyen stratejik bir alan haline geldiğini belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Artan sağlık maliyetleri ve kaliteli hizmete erişim ihtiyacı, hastaları sınır ötesi çözümlere yönlendiriyor. 100 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan sektörün önümüzdeki yıllarda 300 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. İzmir ise medikal, termal ve sağlıklı yaşam turizmi alanlarında sahip olduğu güçlü altyapı, erişilebilirlik ve yaşam kalitesiyle bu pazarda öne çıkabilecek önemli merkezlerden biri. Ancak bu potansiyeli kalıcı başarıya dönüştürmek için sağlık turizmini ulaşım, konaklama, tanıtım ve insan kaynağını kapsayan bütüncül bir ekosistem olarak ele almak gerekiyor” dedi.

İnciraltı’nın sağlık turizmi açısından stratejik bir fırsat sunduğunu belirten Özgener, “Bu alanın doğru planlanması halinde sağlık hizmetlerinin sunulduğu, ileri teknoloji ve Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü, uluslararası hastaların ağırlandığı ve yüksek yaşam kalitesi sunan yeni nesil bir destinasyon oluşturulabilir. İnciraltı’nın İzmir’i sağlık turizminde dünya ligine taşıyacak önemli bir kaldıraç olacağına inanıyoruz. Bu nedenle uzun süredir gündemde olan bu projenin kararlılık ve ortak akılla hayata geçirilmesi, kentin ekonomik geleceği açısından kritik bir adım olacak” dedi.

Tugay: “Türkiye rekabette pahalı kalıyor”

Sağlık turizmine yapılacak yatırımların kamu tarafından yavaşlatıldığını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Girişimcilerimiz, özel sektör temsilcilerimiz birçok konuda çok istekliler. Önerinin açılmasını istiyorlar. Ancak kamu maalesef bu talebi karşılayacak adımlar atamıyor. 2025 yılında sağlık turizminde yaşanan gerilemenin temel nedeni Türkiye’nin artık 'pahalı bir ülke' haline gelmiş olmasıdır. Rekabet gücümüzü fiyat bazlı olarak kaybediyoruz. Hem genel turizmdeki algı sorunları hem de artan maliyetler sektörü daraltıyor. Bu noktada turizm tesislerine ve sağlık sektörüne ivedilikle daha fazla destek verilmesi gerekiyor” dedi.