Sağlıklı Kentler’in gündemi ‘dirençli kentler’ oldu

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 39’uncu Olağan Meclis Toplantısı 'Deprem ve deprem sonrası sağlıklı ve dirençli kentler' başlığıyla Kütahya'da toplandı. Kütahya Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın başkanlığında, Gülümser Hatun Termal Tesisleri’nde yapılan toplantıya Birliğe üye belediye başkan ve temsilcileri katıldı. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş, pandemi sonrası ‘tek sağlık’ kavramının öneminin arttığına işaret ederek, “Bu noktada ‘tek sağlık’ için şehirlerimizde insanların, hayvanların, bitkilerin ve ekosistemlerin sağlığını sürdürülebilir bir şekilde dengelemeyi ve optimize etmeyi amaçlamalıyız” dedi. Türkiye’yi yasa boğan aslın felaketine de değinen Başkan Aktaş, üye belediyelerin proje koordinatörleriyle “deprem sonrası kentsel dirençlilik sağlamak” konusunda toplantılar yaparak yol haritası çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, “Şehirlerimizi geleceğe hazırlamak zorundayız. Sağlıklı şehrin temelini “dirençli şehirler” oluşturur. Yaşadığımız büyük deprem sonrası bunu daha iyi fark ettik. Tüm belediyelerimize, DSÖ ve danışma kurulumuzun desteğiyle yol gösterici ve rehber olmaya, teknik ve kapasite geliştirmeye ve proje destekleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Dirençli ve sağlıklı şehirler için canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Sağlıklı Kentler Birliği Ulusal Ağ Koordinatörü Nalan Fidan, Danimarka'nın Kopenhag şehrinde gerçekleşen Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Yıllık İş Toplantısı ve Teknik Konferansının detaylarını birlik üyeleriyle paylaştı. Toplantıda, Ankara Haymana, Çankırı Korgun, Elazığ Maden ve Sivrice, Mardin Dargeçit, Bilecik Pazaryeri, Şanlıurfa Birecik ve Viranşehir ile Kocaeli Başiskele Belediyelerinin birliğe üyelikleri oybirliğiyle kabul edildi. Bir sonraki olağan meclis toplantısının da ekimde Mardin Artuklu Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.