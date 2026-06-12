Sahabiye’de 4,5 milyar TL’lik kentsel dönüşüm çalışması hızla ilerliyor

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projenin, kent merkezinde hayata geçirilen en kapsamlı dönüşüm hamlelerinden biri olduğunu söyledi. Sadece yaşam alanları değil, aynı zamanda güvenli, sürdürülebilir ve afetlere dayanıklı bir şehir dokusu meydana getirmeyi hedeflediklerini paylaşan Büyükkılıç, “Altyapı ve temel çalışmaları kapsamında 10 bin 360 adet kazık ile alanı çevreleyen bin 280 adet iksa kazığının imalatının tamamlandı, inşaatın fiziki gerçekleşme oranı yüzde 30 seviyesine ulaştı” dedi.

Kayseri’nin merkezinde yaklaşık 42 bin metrekarelik proje alanı üzerinde yükselen 2. Uygulama Etabı kapsamında, zemin artı 6 ile zemin artı 10 kat arasında değişen yüksekliklerde toplam 13 blok inşa ediliyor. Projede 830 bağımsız bölüm yer alıyor. 135 bin metrekare zemin üstü inşaat alanına ek olarak 60 bin metrekare kapalı otopark alanıyla toplam 195 bin metrekarelik bir yapılaşma gerçekleştiriliyor. Kentsel dönüşüm projesinin tamamlanmasıyla şehrin merkezinde yaşam kalitesinin yanı sıra ekonomik ve sosyal hareketliliğinde artması bekleniyor.