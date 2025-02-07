Sakarya, 25 ana sektörün 15’inde ihracatını artırdı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Ocak ayında Sakarya’nın ihracatında sırasıyla otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik ile makine ve aksamları sektörlerinin başı çektiğini belirten Altuğ, 25 ana sektörün 15’inde Sakarya’nın ihracatını geçen yıla kıyasla artırma başarısı gösterdiğini ifade etti.

Ocak’ta en çok ihracat Fransa’ya

Kentin ihracatta lokomotif sektörü olan otomotiv endüstrisinin Ocak ayında toplam ihracatın yaklaşık yüzde 87.2’sini karşıladığına dikkat çeken Altuğ şu bilgileri verdi: “Özellikle artışlarıyla dikkat çeken deri ve deri mamulleri, tekstil ve hammaddeleri ile su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerimiz kayda değer bir yükseliş göstermiş oldu. Sakarya iş dünyamız Ocak ayında serbest bölgeler dahil dünyanın 112 noktasına ihracat gerçekleştirdi. İhracatımızda başı çeken ülkeler sırasıyla Fransa, Birleşik Krallık, İspanya, Polonya ve İtalya en çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülke oldu. İlimizin Romanya’ya ihracatında %237’lik ciddi bir artış görüldü. Bu artışta Karasu Limanı’ndan Romanya’nın Köstence kentine başlayan karşılıklı Ro-Ro seferlerinin etkisinin olduğunu görüyoruz. Limanımızın stratejik öneminin yıllar içinde daha da artacağına inanıyoruz. Bunun yanında Mısır ve Venezuela ülkelerine ihracatta da kayda değer artışlarımız dikkat çekiyor.”

2024 verilerine bakıldığında Sakarya ihracatının ithalatı karşılama oranının %152 olarak gerçekleştiğine de dikkat çeken Altuğ, Sakarya’nın 2024 yılında 2.2 milyar doları aşan dış ticaret fazlası verdiğini belirtti.

“Ancak ihracatçı firmalarımız rekabette zorlanıyor.” diyen Altuğ, şunları dile getirdi: “Maalesef son yıllarda vurguyla belirttiğimiz gibi üreticinin, ihracatçının baş etmek zorunda kaldığı yüksek üretim maliyetleri ve TL’nin aşırı değerli olması ihracata ilgiyi azaltıyor. Aşırı değerli Türk Lirası, düşük kur ve yüksek faiz ortamı, ihracatçılarımızın rekabet gücünü kaybetmesine neden olmaktadır. Bu durum yıllardır dünyayla rekabet etmek için çabalayan ihracatçılarımızı yarıştan koparacak noktaya geldi. Ekonomi politikaları sebebiyle ihracatçıların kaybolup gitmesine müsaade etmemeliyiz.”