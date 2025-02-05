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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ISO 9001:2015 kalite belgesini yeniledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet kalitesini uluslararası standartlara taşıma hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların sonunda uygunluk denetimlerinden başarıyla geçerek TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesini yeniledi.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ISO 9001:2015 kalite belgesini yeniledi
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HASAN COŞKUN / SAKARYA

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na bağlı Veri Analizi ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü koordinasyonunda belediye birimleri, TS EN ISO 9001 Standartları kapsamında dış denetime tabi tutuldu.

Denetimler sonucunda belgelendirme ve denetim şartlarına uygunluk sağlanarak UNIVERSAL CERTIFICATION kuruluşu tarafından hizmet konusunda sorunsuz bir sonuç ortaya koyarak, kalite sertifikasını yenilemeye hak kazandı.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu belgenin, tüm çalışanların özverili çalışmaları sonucu yenilenmeye hak kazanıldığı belirtilerek, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için kurumun çağa uygun hale getirildiği ifade edildi.

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