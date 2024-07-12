Sakarya, haziran ayında ülke ihracatına yüzde 4 katkı sağladı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Haziran ayında Sakarya ihracatında sırasıyla otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, çelik,makine ve aksamları ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü başı çekti. Ülkenin en büyük 4. otomotiv ihracatçısı olan Sakarya tek başına otomotiv ihracatının %17’sini karşıladı.

Sakarya iş dünyası serbest bölgeler dahil dünyanın 118 noktasına ihracat gerçekleştirdi. İhracatta başı çeken ülkeler ise; Birleşik Krallık, İspanya, Fransa, Polonya ve İtalya oldu.

900 Milyon Dolarlık İhracat Fazlası

İthalat rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) 2024 Mayıs ayı verilerine göre ise Sakarya’da İhracatın ithalatı karşılama oranı %160 olarak gerçekleşti. Ayrıca Sakarya iş dünyası TÜİK’e göre yılın ilk 5 ayında 900 milyon dolara yakın dış ticaret fazlası verdi.

Dış ticaret rakamlarını değerlendiren Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, şu açıklamayı yaptı: “Üretimle geçen, dünyanın 200’e yakın noktasına Sakarya’mızdan üretilen ürünlerin dünya ile buluştuğu bir Haziran ayını geride bıraktık. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı da %160 oldu. 46 ülkeye ihracatımızda ciddi artışlar kaydettik. 26 kalem sektörün 9’unda artış yakaladık. İhracatta kg birim değerimiz 1.41 dolar oldu. Sakarya iş dünyasının rekabette daha etkin duruma gelmesi, dünya piyasalarına açılmalarını ya da pazarda daha etkin rol oynamalarını sağlayacak girişimlerde bulunuyoruz. İhracatımızda katma değerli ve yüksek teknolojili sektörlerin payını artırmak, yerli üreticilerimizi rekabette korumak için faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ancak iş dünyamızın yeni vergi paketi ile ilgili endişeleri de mevcut. Bizler ihracatçıya yönelik vergi avantajları, daha fazla teşvik programları talep ederken yeni vergi paketi ile iş dünyamızın daha fazla vergi yükü altına girmesi ekonomiyi olumsuz etkileyebilir. Bu konuda iş dünyamızın lehine uygulamaların hayata geçmesi gerekiyor. Yaşanan zor koşullara rağmen nitelikli Türk menşeili ürünlerin dünya pazarında yer alması için emek veren, üreten Sakarya iş dünyamıza teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra son günlerde bazı platformlarda Türk iş dünyamızın itibarına zarar verecek şekilde kaynağı belli olmayan kara listeler yayınlandığı bilgisini aldık. Ülkemiz iş dünyasının gücü, direnme kabiliyeti, zor şartlara rağmen üretim istikrarı dünya genelinde örnek teşkil etmektedir. Bu doğrultuda TOBB ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğu’nun da dediği gibi üreten istihdam sağlayan bu ülkenin geleceğine yatırım yapan Türk özel sektörüne yönelik manipülatif söylemlerle itibarının zedelenmesini kabul etmiyoruz. İlgili makamlarımızın bu iftiralara yönelik girişimleri olacağından şüphemiz yoktur. İş dünyamızın daha fazla desteklenmesi gereken bir dönemde bu şekilde zarar verilmesi kabul edilemez.”