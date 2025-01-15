Sakarya Nehri'nin geleceği tehlike altında

Türkiye’nin en uzun akarsularından olan Sakarya Nehri’nin doğduğu Sakaryabaşı’na ev sahipliği yapan Çifteler, yeni projelerle kalkınma yolunda ilerliyor. Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakçı, EKONOMİ Gazetesi Eskişehir Temsilcisi Ali Baş ile bir araya gelerek ilçede hayata geçirmeyi planladıkları yatırımları paylaştı. Mali krizde devraldıkları belediyenin borcunu ciddi oranda azaltarak yeni projelere odaklandıklarını belirten Konakçı, ilçeyi turizm ve sanayi alanında geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yapılaşma yetersiz kalıyor

Çiftelerin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayacak adımlar atmaya hazırlandıklarını aktaran Konakçı, imar planlarında yapacakları değişikliklerle ilçedeki konut ve ticaret alanlarını yeniden şekillendireceklerini anlattı. Mevcut planda ticari alanlarda altı dükkân üstü iki kat konut yapılmasına izin verilen düzenlemenin ilçenin ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olduğunu kaydeden Konakçı, “Çifteler’de birçok boş arsa bulunmasına rağmen yapılaşma yetersiz kalıyordu. TOKİ konutları da ilçemizin konut ihtiyacını karşılayamadı. Bu nedenle, imar planında revizyona giderek ticari alanlarda altı dükkan üstü dört kat konut yapımına izim vermeyi planlıyoruz. Ayrıca, normal yerleşim alanlarında da kat sayılarını bir veya iki kat artırarak ilçemizin büyümesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bütün kurumlarla yazışmaları yaptık. Önümüzdeki ilk meclis toplantısında bu planımızı sunacağız” diye konuştu.

OSB ile istihdam ortamı yaratılacak

İlçe ekonomisini canlandıracak projelere imza atmayı planladıklarını açıklayan Zehra Konakçı, bu kapsamda Sakaryabaşı bölgesini turizme kazandırmayı ve bir OSB kurmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Çifteler’in Eskişehir’e olan yakınlığını bir avantaja dönüştürmek istediklerini ifade eden Konakçı, “OSB ile hem yatırımcıları çekmek hem de ilçemizde istihdam yaratmak istiyoruz. Çifteler’in kalkınması için çok yönlü adımlar atacağız” dedi.

Sakaryabaşı bölgesinin doğası ve berrak sularıyla büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Konakçı, bölgenin çehresini değiştirecek düzenlemeler yapacaklarını dile getirdi. Zehra Konakçı, sözlerine şöyle devam etti: “Bölgeye yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, restoranlar ve su sporları gibi cazibe alanları kazandırmayı hedefliyoruz. Balık tutma kulübeleri, su bisikletleri ve tekne turlarıyla Sakaryabaşı’nı bir turizm merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Peyzaj düzenlemeleriyle bölgenin doğal güzelliklerini de ön plana çıkaracağız. Ayrıca bölgede bulunan işletmelerden birini belediye olarak kendimiz işletmeyi planlıyoruz. Bu projelerle Çifteler’i göç veren bir ilçe olmaktan çıkararak gelişen bir merkez haline getireceğiz.”

“Çifteler’de mısır ekimi derhal yasaklanmalı”

Bölgedeki su kaynaklarının korunması ve tarımsal sürdürülebilirliğin sağlanması için tarım politikalarının yeniden şekillendirilmesi gerektiğini belirten Zehra Konakçı, özellikle ilçedeki mısır ekiminin, yoğun su tüketimi nedeniyle derhal yasaklanması gerektiğini savundu. Bunun yerine buğday gibi daha az su isteyen ürünlerin teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Konakçı, " Ülke genelinde yaşanan kuraklık ve ilçemizde tarım faaliyeti gösteren çiftçilerin derin kuyu sulamalarının gün geçtikçe artması Sakaryabaşı'nda suların çekilmesine ve havzaların boşalmasına neden oldu. Mısır ekimi, sadece su kaynaklarını tüketmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgenin tarımsal dengelerini de bozuyor. Çiftçiler bilinçsiz sulama nedeniyle suyu israf ediyor ve bu da Sakarya Nehri'nin geleceğini tehlikeye atıyor. Tarımsal üretimde bilinçli yöntemler ve devlet desteklerinin artırılmasıyla hem Sakarya Nehri'nin ekosistemini korunabilir hem de daha sürdürülebilir bir tarım modeline geçiş yapılabilir” ifadelerini kullandı.