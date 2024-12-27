Sakarya şehir içi trafik yoğunluğu Tripy ile yüzde 4 azaldı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Şehrin cadde ve sokaklarında Tripy kullananların sayısı 60 bine ulaştı. Kullanıcılar, Tripy ile 1 buçuk milyon dakikadan fazla sürede toplam 300 bin kilometreyi aşkın mesafe kat ederek şehir içi ulaşımda elektrikli bisikletleri tercih etti. Bu sayede Sakarya şehir içinde en yoğun saatlerde trafik yüzde 4 oranında azaldı.

Konu ile ilgili olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Tripy elektrikli bisikletlerin, sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşım çözümleri sunarak şehir içi ulaşımı daha kolay ve verimli hale getirdiği belirtildi.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Türkiye’nin ilk ve tek, dünyada ise sayılı şehirlere verilen “Bisiklet Dostu Şehir" unvanına sahip Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl hizmete aldığı elektrikli bisiklet Tripy, çevre dostu ve pratik bir ulaşım alternatifi sunuyor.