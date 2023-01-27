Sakarya TSO 10 bin fidan dikecek

Hasan Coşkun

SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Ocak ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmasında hatıra ormanının İl Tarım Orman Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında hatıra ormanının yeni yerleşim bölgesi Karaman’da oluşturulacağını belirterek şunları söyledi: “Hatıra ormanı projesi kapsamında ilk etapta 10 bin fidan dikimi gerçekleştirilecek ama projemiz bu alanla sınırlı kalmayacak.

Orman vasfını kaybetmiş yeni alanlar arıyoruz. Buralara da fidan dikeceğiz. Odamıza yeni üye olan firmalarımız adına da fidan dikeceğiz ve dikilen fidanlar için sertifika vereceğiz. 10 bin fidan projemiz ile karbon salımının azaltılmasını hedefliyoruz. Hatıra Ormanı projemiz sayesinde yaklaşık 200 ton karbon dioksit salımı önlenmiş olacak.”