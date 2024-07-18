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Sakarya Valisi Karadeniz, Başak Traktör'ün yeni nesil traktörlerini inceledi

Gaziantep merkezli ASKO Holding bünyesindeki Başak Traktör yeni nesil 5129 traktörleri görücüye çıkardı.

Haber Merkezi
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Sakarya Valisi Karadeniz, Başak Traktör'ün yeni nesil traktörlerini inceledi
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GAZİANTEP

Başak Traktör'ü ziyaret eden Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve Arifiye Kaymakamı’na vekaleten Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, dünyada en yararlı 3 traktörden biri seçilen yeni nesil traktörü 5120 modelini yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında, Sakarya ve ülkemiz ekonomisine önemli katma değer sağlayan ASKO Holding şirketleri ve üretim süreçleri hakkında detaylı bilgiler edinen Vali Yaşar Karadeniz ve Kaymakam Abdurrezzak Canpolat’a, ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu ve Başak Traktör Yönetim Kurulu Üyesi  Gökhan Bayramoğlu eşlik etti.

Vali Karadeniz ve Kaymakam Canpolat, fabrika gezisinin ardından ilk yüzde 100 yerli traktör Başak 12 ve Başak Traktör’ün dünyada en yararlı 3 traktörden biri seçilen yeni nesil traktörü 5120 modelini inceledi.

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