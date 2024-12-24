Sakarya’da kentsel dönüşüm sanayi sitelerini de kapsayacak

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Düzenlenen basın toplantısında kentsel dönüşümün Sakarya için önemli bir gündem maddesi olduğunu belirten Tever, bu konuda birlikte hareket etmenin gerekliliğine vurgu yaparak şunları söyledi: “Kentsel dönüşüm şehrimiz için önemli bir sorun. Bu konuda hepimizin işbirliği yapması gerekiyor. Kentsel dönüşüm kapsamında şehrimizi yeniden inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu sadece Büyükşehir Belediyesinin yapması gereken ve gündeminde olması gereken bir konu değil. Bu konuda herkese ve her kurum ve kuruluşa iş düşüyor. Sadece konut alanında değil, şehrin merkezinde kalan küçük sanayi siteleri ile alakalı da çalışmalar yapıyoruz.

Kentsel dönüşümün sanayi sitelerini de kapsayacak şekilde yeni rezerv alanlar belirlemeye çalışıyoruz. Sanayi sitelerinin şehrin dışına taşınması ile bu alanların da konut alanları olarak kullanılması planlanıyor.”

2025 yılında önemli projelerin hayata geçirileceğini ifede eden Tever, şehrin en önemli yatırımlarından bir tanesi olan Sakarya Şehir Hastanesi’nin kaba olarak yüzde 90, ince olarak da yüzde 60’ının tamamlandığını belirtti.

Şehir hastanesinin bin yataklı olarak planlansa da bin 500 yataklı olacağını belirten Tever, 2025’in üçüncü çeyreğinde hizmete açmayı planladıklarını ifade etti.

2024 yılında 1 milyar 165 milyon TL'lik eğitim yatırımının yapıldığını belirten Tever, öğrencilere yönelik önemli projelerin devreye gireceğini ifade etti. 2 bin 139 öğrenci kapasiteli yurt projesiyle, Sakarya'da yurt sıkıntısının tamamen ortadan kalkacağı bilgisini verdi.