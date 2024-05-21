Sakarya’da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
Türk Mutfağı Haftası, Sakarya’da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.
HASAN COŞKUN / SAKARYA
Her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası, Sakarya’da bir dizi etkinlikle kutlanmaya başlandı. Etkinliklerde Türk Mutfağının birbirinden lezzetli, sağlıklı, geleneksel yemekleri Sakaryalılarla buluşacak.
Türk Mutfağı Haftasının açılışı ‘Sakarya İli Yöresel Lezzetlerimiz ve Coğrafi İşaretli Ürünlerimizin Tanıtımı’ programıyla AKM önünde başladı.
Sakarya Valiliği öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri 21-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.