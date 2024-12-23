Sakaryalı kadın ve genç girişimciler 2025 yol haritasını belirledi

HASAN COŞKUN / SAKARYA

2023 yılında ilki düzenlenen ve bundan sonraki yıllarda da gelenekselleştirilmesi hedeflenen çalıştayda, girişimcilik ekosistemi odağında faaliyet ve projeler planlandı. SATSO Yönetim Kurulu’nun desteğiyle organize edilen çalıştaya, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Başkan Yardımcısı Gökhan Tiryaki, yönetim kurulu üyeleri Bilal Arabacıoğlu ve Orhan Gazi Kılıçaslan, SATSO Genel Sekreteri Şevket Kırıcı, Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Elvan Bilgehan Dikici, Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Semih Çiftçi ve Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeleri katıldı.

Çalıştay kapsamında, kadın ve genç girişimcilerden oluşan dört ayrı masada Yenilikçi ve sürdürülebilir iş modelleri, Girişimcilik için eğitim ve mentorluk stratejileri, İş birlikleri ve ağ kurma stratejileri, Dijital dönüşüm ve küresel pazarlara erişim konular ele alındı, beyin fırtınası yöntemiyle odak alanları tespit edip sorun analizlerini yaparak çözüm önerileri geliştirdi.